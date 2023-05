Mediocres y sin agenda

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

La apreciación hecha por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en el sentido de que sus antecesores no fueron capaces de rebasar las fronteras del estado por “mochos y falta de visión” no tiene nada de desperdicio. En efecto, algunos exgobernadores, – no todos, hay que decirlo, siempre pensaron que San Luis Potosí terminaba en Villa de Pozos o que no había nada más allá de la sierra de San Miguelito.

De los que los potosinos recuerdan, Don Antonio Rocha Cordero fue un buen gobernador pese a la crisis político-social de sexenio Diazordacista. Guillermo Fonseca Alvares, no tuvo problemas, gobernó para unos cuantos, aunque enfrentó los movimientos obrero- estudiantiles de la época.

Carlos Jonguitud Barrios, fue igual un buen mandatario, hizo buenas obras, aunque a él se le debe el imperio ya inexistente de la magistocracia y el resurgimiento del navismo. A él le debemos el Tangamanga I, El aeropuerto, el boulevard Rio Santiago, el sistema COBACH y mucha de la infraestructura educativa que existe.

A Florencio Salazar Martínez, solamente lo dejaron gobernar un año. El grupo Universidad, algunos medios de comunicación y los reductos del jonguitudismo le hicieron la vida imposible obligándolo a dimitir del cargo. Con su salida, el estado se convulsionó. El centro envió al huasteco Leopoldino Ortiz Santos, pero en realidad existían otros poderes tras su trono y con los consiguientes escándalos en la obra pública.

En 1991 llegó Fausto Zapata Loredo, candidato natural del PRI y favorito del expresidente Carlos Salinas de Gortari. La elección del 91 fue altamente cuestionada y el presidente de la República en turno decidió separarlo del cargo tras 14 días de gobierno luego de las presiones del líder extinto Salvador Nava Martínez. En ese entonces, Salinas de Gortari no estuvo dispuesto a que su popularidad internacional se vulnerara.

Después de Fausto llegó el sustituto Gonzalo Martínez Corbala, quien se desempeño solamente por un año, tiempo suficiente para que en San Luis Potosí surgiera una especie nuevos ricos que en muy poco tiempo resolvieron su problema económico por generaciones.

Después de Gonzalo, le siguió en el interinato el empresario Teófilo Torres Corzo el cual duro escasos 7 meses, sin embargo, como Senador de la República que fue después, y ya como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, logro acercar a la entidad buenas inversiones

En 1993 San Luis Potosí se fue a elecciones extraordinarias en las que participaron Jorge Lozano Armengol por el PAN, Concepción Calvillo Viuda de Nava (QEPD) por el Nava Partido Político y Horacio Sánchez Unzueta del PRI, quien gano limpiamente la elección y comenzó a sentar las bases para la transformación de San Luis Potosí. Horacio solo permaneció en el cargo por 4 años, tiempo que la constitución le permitía.

En el año de 1997 el candidato del PRI fue Fernando Silva Nieto. De él se cuentan muchas historias, algunas ciertas, pero la mayoría se inventaron con el ánimo de joder. Silva Nieto hizo un gobierno regular. Evidentemente que fue impulsado por su antecesor Horacio Sánchez Unzueta a quien desde entonces le han cargado el San Benito de ser el poder tras el trono en los gobiernos del PRI.

En el 2003, por el PAN llego al gobierno del estado Marcelo de los Santos Fraga. Hizo un buen gobierno, atrajo inversiones extranjeras y nacionales; alentó la inversión privada y mantuvo la paz social en el estado. Su sucesor, Fernando Toranzo Fernández, intento encarcelarlo e inhabilitarlo por 20 años por presuntas irregularidades. También le impuso una multa literalmente exagerada e impagable, temas que fueron desechados por la justicia federal y administrativa.

En el año 2009, arribó el médico Fernando Toranzo Fernández con el choro priista de que San Luis Potosí estaba enfermo y necesitaba de un médico. Su gobierno paso sin pena ni gloria y dejó más problemas que beneficios para el estado. Toranzo impuso como sucesor a Juan Manuel Carreras López, un gobernador de triste memoria a quien le atribuyen ser el máximo exponente de” La Herencia Maldita”, consigna y discurso del hoy gobernador vigente José Ricardo Gallardo Cardona que gano con el respaldo del pueblo potosino.

Puesto en perspectiva, habría entonces que reconocer que algunos exgobernadores si acaso tuvieron tiempo para enfrentar los problemas políticos y poselectorales, menos para andar de gira en el extranjero. Otros, – pues sí, en realidad nunca cruzaron las fronteras potosinas porque sencillamente no estaba en su agenda atraer inversiones y, – otros, de plano fueron muy mediocres., principalmente los dos últimos según las versiones populares.

ENTRE PARENTESIS

Desde este modesto espacio le enviamos nuestras más sinceras condolencias a la señora Conchalupe Nava por el lamentable fallecimiento de su señora madre…Mucho ánimo y resignación, señora. Un gran abrazo.

Hasta pronto

