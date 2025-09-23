La danza de los Millones

TRAZOS Y SOMBRAS

Por Leónidas Fernández

De frente, en su mera cara y ante cerca de 10 mil almas, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona dijo abierto “En San Luis Potosí” no tenemos oposición. “Ganamos, condenamos a la maldita herencia pero no confrontamos” ese mantra lleva 4 años y para El Pollo tiene vigencia.

Dos ex gobernadores, uno del PAN y otro del PRI palidecieron y solo se remolinaron en su asiento cuando se escucho lo anterior. Las caras de la presidenta del PRI, Sara Rocha; del PAN, Verónica Rodríguez; del dirigente del MC, Marco Gama y de los gobernadores del PRI, Manolo Jiménez de Coahuila y de Nuevo León Samuel García del partido Naranja, enrojecieron y solo levantaron la ceja.

Y es que en realidad, ni el PRI ni el MC en San Luis Potosí, son oposición. El PAN quien sabe pero, puesto en perspectiva, para el mandatario potosino, – sin decirlo, seguramente la única y real oposición a su gobierno es MORENA, su dirigencia nacional y estatal mas no los legisladores que se han entregado a los designios del PVEM.

De que los potosinos somos chingones, como lo dijo El Pollo, de eso no existe la menor duda. A lo mejor para Samuel García de Nuevo León, lo expresado por el gobernador solo es parafernalia puesto que en su natal tierra, los regios siguen creyendo que San Luis Potosí no es más que un proveedor de sirvientas o de mano de obra barata.

Por otro lado, no es casual ni fortuito, que el periódico de circulación nacional que más agrede y pone en evidencia todos los días a la presidenta Claudia Sheinbaum, afirme y revele que el PVEM va mano en San Luis Potosí y de que El Pollo tiene un porcentaje de aprobación de un 70 porciento, definitivamente eso cuesta… y mucho.

Los morenos de a de veras, festejaban en calidad de mientras la inscripción o afiliación del huasteco Gerardo Sánchez Zumaya. Si lo hicieron para joderse al Pollo, lo lograron en tanto que las redes sociales se inundaron de información positiva y negativa.

Tal vez, el tanquianero de Tanquián es uno esos loquillos a los que se refirió el gobernador en sus entrevistas previas a su Informe. Sea como sea, Sánchez Zumaya ya entro a la polla del 2027 y para lograrlo tuvo muy seguramente que contar con el visto bueno del Bucareli News, ni modo que no, es cuestión de saberle dar lectura.

Desde luego que en el discurso político del Informe llamó la atención las omisiones de los principales problemas que enfrenta la administración. Deudas y más deudas acumuladas. Algunas por abulia, otras intencionales o algunas porque simplemente les vale madres pagar o no pagar.

De eso saben mucho los profes, los trabajadores retirados y en activo del Poder Judicial, de la Universidad y cientos de proveedores que día tras día se enfrentan a la mediocridad gubernamental burocrática para vida de poder seguir chambeando. En esto no hay forma de mentir.

En calidad de mientras, es cierto que San Luis Potosí es otro y que tomo un rumbo de esperanza. La inversión es incuestionable tanto como la obra realizada en solo cuatro años de gobierno. Que hay simpatías o animadversiones para el gobierno gallardista, de eso no hay duda.

Hasta pronto