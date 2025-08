Guerra de encuestas

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

El criterio o la opinión ciudadana difícilmente se modifica en 30 días, sin embargo en la encuesta correspondiente al mes de julio, realizada por Demoscopia Digital, la variación en las preferencias electorales para los partidos políticos y hacia los principales aspirantes a la gubernatura del estado, parece tener movimientos significativos.

Aun cuando la elección de gobernador está todavía muy lejana, no deja de sorprender la capacidad de percepción que algunas empresas de medición tienen respecto al proceso electoral local. O de veras las encuestadoras son muy chingonas, o de plano las cucharean conforme a pedido y financiamiento explícito. De que cuestan, cuestan, eso sí, y mucho.

No obstante, en todas las mediciones que se publicitan en redes sociales y en algunos medios informativos, el común denominador es que si los partidos políticos compiten por la libre, la elección de gobernador se irá a tercios, y, – cuando Demoscopia Digital, – por ejemplo, no menciona a nadie en particular por el PAN, en su mayoría existe una amplia coincidencia en que el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos es quien propiciaría este escenario.

Y decimos que son sorprendentes los porcentajes de Demoscopia Digital, porque todavía en junio, la Senadora Ruth González Silva, andaba entre un 19 Y 20 porciento de preferencia electoral, pero en la medición de julio, la disminuyen y la colocan con solo 16.5 % de aceptación.

Al Secretario de Gobierno lo ubican con un 13.4 %, en tanto que al ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, que lo tenían en un 9.9 % ahora solo le conceden un 5.7%, dos puntos porcentuales por debajo del presidente municipal de Soledad Juan Manuel Navarro y a menos de un punto del Senador Gilberto Hernández Villafuerte.

Sorprende pues, que mientras otras casas encuestadoras colocan a Ruth González Silva y a Ricardo Gallardo Juárez a la cabeza de las preferencias electorales por el PVEM, Demoscopia Digital, los baja y los aleja de una eventual candidatura representada por Rosa Isela Rodríguez o su hermana Rita Ozalia que acumulan porcentajes del 24.2 % y 18.5 %.

La firma a la que nos referimos es RUBRUM, que en este mes de julio, dice que, “Si hoy fueran las elecciones” MORENA lograría un 30.5 %, el PVEM un 21.7 %; el PAN un 20.6 % y el MC un 5.9 %. Ahora bien, en lo individual, Enrique Galindo Ceballos alcanzaría un 74 %, Ruth González un 48.6 %; Ricardo Gallardo Juárez el 37.0 %; por MORENA, Rosa Isela Rodríguez obtendría un 47.3 % y Josefina Salazar del PMC un 44.8 %.

Bastante disparejos todos los porcentajes señalados ¿no cree usted?, en fin, aún falta mucho tiempo para la elección y, aunque los actores principales intentan calentar la plaza, la mejor encuesta será el 2027, justo el día de la elección.

En este momento, lo que todos por igual deben hacer, es continuar con la tarea de gobernar bien para que la ciudadanía les otorgue su confianza. Me refiero a dejar de lado grillitas baratas, los discursos de odio, competencias absurdas y las guerritas pendejas que solo contribuyen al ya de por sí enrarecimiento político.

Hasta pronto