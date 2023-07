En política, también hay “día cero”

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Si este lunes se concreta la reunión del Comité Estatal Hídrico, la oportunidad de que los conocedores del tema logren plantear bien las cosas, será descomunal, será única. Deberán hacerlo sin demagogia, sin simulación, sin el afán protagónico o de encontrar una vía de acceso fácil para hacer negocio.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ya lo anticipó y la idea es que se encuentren soluciones de conjunto para resolver el eterno problema de falta de agua en la zona metropolitana. Aquí, la opinión de los expertos de la UASLP y del Colegio de San Luis, tendrá igual la ocasión de reivindicarse con la sociedad al devolver con su trabajo algo de lo mucho que les ha dado el pueblo.

Todos los conocimientos que puedan aportar, desde luego que contribuirán a que el gobierno del estado y los municipios que integran el Consejo Directivo del INTERAPAS emprendan acciones de corto, mediano y largo plazo. Los investigadores de ambas instituciones educativas tendrán que exponer soluciones viables y posibles objetivamente realizables y financiables.

Desde luego que para resolver el grave problema que enfrentamos miles de potosinos, no solo se requieren buenas voluntades y el conocimiento científico, sino dinero; mucho dinero para invertirle de manera integral al tema. Si el gobierno de Ricardo Gallardo siente o estima que puede solo con el paquete, pues bienvenido sea, – aunque lo más sensato es que en este esfuerzo federación, estado y municipios participen de manera conjunta, sin grillas y sin politiquería. Sin desdén y sin afanes protagónicos.

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez ya fijó una clara postura de respaldo a las acciones del gobierno del estado, y el presidente municipal de la capital potosina espera ser invitado a la reunión de este lunes. Quizá lo políticamente correcto sea extenderle la cortesía o invitación y que en conjunto escuchen a los profesores o investigadores de la UASLP y el COLSAN. Para todos es conveniente y es además un asunto de interés público.

Si el alcalde la capital no acude a la reunión del Comité Estatal Hídrico, o es porque no lo invitaron o porque prefiere seguir adelante en solitario con su Plan Emergente de Agua. En ambos casos se estarán enviando señales equivocadas. El problema de la escasez de agua impone la participación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad potosina en su conjunto.

Esperemos que las cosas transiten hacia buen puerto y que todos caminen por la misma banqueta. Si existiera algún desencuentro, siempre es posible superarlo. Todo se puede resolver siempre y cuando esté dentro de un orden razonable. No olvidemos que, el hecho de ceder no significa un acto de debilidad, sino una actitud de madurez y de prudencia política.

