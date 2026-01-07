ELLAS TAMBIEN QUIEREN

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Apenas inicia el año y, legalmente falta tiempo para ingresar al proceso electoral que se realizará el primer domingo de junio del 27, no obstante ya algunos diputados y diputadas panistas ya levantaron la mano para decir que buscarán otro cargo de elección popular.

Entre los panistas, un varón ya dijo que buscará la alcaldía capitalina. Dos mujeres tratarán de que sus partidos las postulen como candidatas a diputadas federales y, otro igual, que quiere llegar al Congreso de la Unión. En el resto de los partidos, obvio que ya hay quienes se han dejado ver y también se mueven para ser considerados.

Ya nada más faltan, como dijo mi amigo Juan José hace mucho tiempo, “Ellas también quieren”, refiriéndose a las “Tres Gracias” que se ubican en la Casa de la Cultura. Al paso que vamos, no tardará mucho en que veamos y conozcamos viejos y nuevos rostros, la política así es.

Lo curioso y extraño, es que entrado el mes de enero ya existan pronunciamientos, justo cuando la ciudadanía ya no ve lo duro sino lo tupido por tanto impuesto federal, estatal o municipal. El pueblo lo resiente en sus bolsillos, pero aún así, los legisladores y otros aspirantes tienen la osadía de pedir y presentarse en sociedad.

Para todo propósito, será necesario observar como viene la Reforma Electoral Federal. La atención está centrada en que si se reducirán las prerrogativas a los partidos políticos, en que si habrá o no disminución de plurinominales o si desaparecerán o se restringirá el trabajo de los Consejo Estatales Electorales, Mucho se tendrá que empatar y adecuar.

Hasta ahora, ninguna autoridad electoral ha advertido o sancionado los actos anticipados de campaña evidentes. Por el contrario, el CEEPAC ya se entregó y se lució al enviar una iniciativa que se contrapone con los propósitos del gobierno federal y con el acuerdo nacional de MORENA.

Por otro lado, habrá que ver cómo reacciona el pueblo. Toda esa masa social que observa y calla pero que se define con su voto el día de las elecciones. De que existe hartazgo, lo existe, y, de que habrá cobro de facturas, igual se dará. También hay avances, sin duda.

El pueblo sabe que las y los diputados han legislado con las rodillas y que han trabado acuerdos en lo oscurito. El aumento a sus sueldos, el aguinaldo desproporcionado y sus iniciativas recaudatorias se han convertido en un insulto para los votantes.

Tiradoras y tiradores las y los hay de sobra. Todos quieren, pero habrá que conocer el veredicto final de las encuestas, es decir, el resultado en las urnas. Nadie puede abrogarse un triunfo anticipado, todavía hay muchos obstáculos que superar y uno de ellos es justamente la disposición federal electoral, de modo que “no hay que comer ansias”.

ENTRE SOMBRAS

En tanto la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez no alce la mano, todo en MORENA está en veremos. En el PVEM aún como se vengan las cosas, tienen de donde echar mano, mujeres y varones están bien puestos para el sacrificio.

En el PAN, resulta más que evidente que será el alcalde capitalino o la líder y Senadora Verónica Rodríguez. Sarita Rocha se conforma con que regresen los priistas y crear estructuras para ponerlas al final del día al servicio del Verde. El resto, solo serán patiños de eqilibrio. Hasta pronto