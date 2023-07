Dura, precisa, concisa y maciza

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Si no fuera porque su hermana mayor, la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, estuvo este miércoles en San Luis Potosí para presidir los trabajos de la Reunión Nacional de los secretarios del ramo, muy pocos concederían crédito y veracidad a las declaraciones de Rita Ozalia Rodríguez, dirigente estatal de MORENA. Coyuntura o consigna, ahí está.

Ya mucho se ha especulado que, entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y Rosa Isela Rodríguez, no hay química ni intereses en común. Hoy lo demuestra su hermana, la dirigente de MORENA en el estado cuando señala que la mayoría de las posiciones en el Congreso del Estado y en las presidencias municipales las ganará el partido de la Cuarta Transformación y no el PVEM.

Si sus declaraciones son meras ganas de rascarle los huevos al tigre, pues lo está logrando sin mucho esfuerzo. Es cuestión de pararse frente a las cámaras, según nota periodística de nuestro amigo Toño Martínez, para decir que MORENA reprueba que el gobernador utilice dádivas para hacer política y que, usar donaciones con fines electorales fue una práctica del neoliberalismo conservador.

Todavía hace días, el PVEM había asegurado que ganarían un 85 % de las posiciones en contienda para 2024.

Rita Ozalia se mostró ruda. Fue precisa, concisa y maciza. Señalar que los programas sociales o el reparto de dádivas va contra los principios básicos y humanos de la Cuarta Transformación por aquello de no mentir, no robar y no traicionar, por supuesto que calienta la plaza y enciende el ánimo del mandatario.

A lo mejor Ozalia desconoce las pendejadas que vino a hacer a San Luis Potosí en 2021, Mario Delgado; del cochinero que maquinó y sobre todo el desenlace que se tuvo con Mónica Rangel. Lo cierto es, que ni Rita ni Ricardo saben que sucederá en el 24.

Restregarle al gobernador que la soberbia y el egocentrismo no son buenos consejeros porque nublan la razón, la visión y hacen perder el piso, es algo que los principales asesores del mandatario debieran valorar bien y colocar en su justa dimensión la sobreexposición a la que está sometido el jefe del ejecutivo. Analizarlo seriamente y sin revanchismos es lo que la prudencia dicta.

A lo mejor ya es tiempo de que nos lo muestren como un verdadero estadista o cuando menos como un gobernador bien echado para adelante; cauto, prudente, inteligente y con ganas de seguir. Ricardo tiene todo para demostrarlo es cuestión de que le encuentren su lado amable. Magnificar las acciones de gobierno y pretender convertirlas en virtudes no es bueno.

ENTRE SOMBRAS

El que sigue cabalgando en Caballo de Hacienda es el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Hasta ahora, nada ni nadie ha logrado vulnerar su posición. Bueno…. ya hasta en MORENA lo ven bien y lo contemplan como un posible candidato para la reelección.

Obvio que el dirá que no es así y que su ombligo está enterrado en el PRI, pero lo cierto es que el hombre se deja querer y sigue avanzando pese a las embestidas en su contra.

En el problema por la escasez de agua ahí la lleva y, en materia de seguridad, el INEGI lo colocó en una buena posición. De filón, la misma Rosa Isela Rodríguez lo cuerpeo cuando dijo que San Luis va bien, ni hablar.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook