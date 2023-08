Desgreñadero en puerta La historia no perdona

TRAZOS Y SOMBRAS

Por Leónidas Fernández

Demasiado extraño resulta el interés del hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, de participar en el contradictorio y antinatura Frente Amplio por México PAN-PRI-PRD para buscar contender por la presidencia de la República.

Extraño porque fue durante el mandato de su padre 1982-1988 que los pactos con el crimen organizado y la inseguridad que hoy critica el aspirante Enrique de la Madrid eran reales y profundos. Los acuerdos eran de a de veras.

La famosa “Renovación Moral” fue una farsa. El contubernio y las redes de complicidad eran muy evidentes.

Se vivía un auténtico narco estado. El Ejército, la ex Dirección Federal de Seguridad, las Policías Federal de Caminos, la Interpol y la Judicial Federal llegaron a establecer acuerdos que al menos no desencadenaron en el tipo de violencia que hoy se vive desde hace 18 años. Tenían esa virtud y deberá reconocerse que había gente honesta y decente entre sus filas.

Que el expresidente Miguel de la Madrid fue un presidente medianamente regular por su nacionalismo revolucionario a ultranza, los mexicanos no olvidan que fue justamente durante su período de gobierno cuando se comenzó a vivir la peor crisis política por el fraude de 1988, tanto como por la debacle económica que causó la estrepitosa inflación.

Ciertamente durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se intentó en 1985 contener un poco a las redes criminales del narcotráfico, pero no fue porque el presidente estuviese preocupado por su nivel de infiltración o hubiese tomado la iniciativa.

La presión de los Gringos fue tanta por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, que lo obligó a desaparecer dependencias como la DFS para luego darle paso al Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN en donde muchos malandros cayeron parados.

Hoy por hoy, el hijo del expresidente de la República cuestiona las acciones de seguridad emprendidas por el líder nato de la Cuarta Transformación, pero a lo mejor Enrique estaba tan chamaco que no se enteró, no leyó o no supo lo que verdaderamente sucedía.

Justamente en el gobierno de su padre fue cuando el narcotráfico se encontraba en su máxima expresión por los acuerdos y disimulos existentes con las corporaciones de seguridad federales y estatales, es cuestión de revisar la historia para constatarlo.

Obviamente que Enrique de la Madrid, no será el candidato del PRI-PAN-PRD porque sencillamente van mano los panistas; ese es el acuerdo de sobremesa. O Xóchitl Gálvez da el brinco o Santiago Creel se consolida.

De la Madrid, junto con Beatriz Paredes, se conformarán con alguna posición en San Lázaro o en la Torre del Caballito.

Los exgobernadores del PRD, Silvano Aureoles y Miguel Mancera, saben que no llegarán; esa pausa anunciada por el farsante disque miembro de la “Liga Comunista 23 de septiembre”, Jesús Zambrano, es solo para pactar impunidad, y para que ocupen algún escaño en el Congreso de la Unión o para lograr posiciones en los estados, ese partido no da para más.

Finalmente, ese es el objetivo del PRD, protegerse, mantenerse en la impunidad y no quedar fuera del presupuesto, ya lo verán.

Por la 4T, solo dos estarán realmente en posibilidades de llegar: Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, le voy a Claudia. Los del Movimiento Ciudadano MC, siguen buscando vender caro su amor, y aquí, ya hasta se oponen a que se repartan los libros de texto gratuitos.

Los naranjas se quedarán como el perro de las dos tortas. Hasta creen que, porque gobiernan en Jalisco y en Nuevo León, pueden vender a su antojo las manzanas o ser los fieles de la balanza. Grave error político.

De que, si estamos preparados o no para que una mujer nos gobierne, claro que lo estamos. Claudia o Xóchitl son las buenas, y muy seguramente el desgreñadero que se viene entre ellas estará de pelos. Lo veremos muy pronto.

ENTRE SOMBRAS

Dicen que a cada santo le llega su fiestecita y a los secretarios de Finanzas, Salvador González; y al de Turismo, Juan Carlos Machinena pronto les llegará su bailadita cuando de arriba decidan ¡fuera máscaras! Piola hay, y suficiente. No son los únicos, hay varios que incomodan, tienen un pasado oscuro o simplemente provienen de la “Herencia Maldita”. Pronto se revelará.

Hasta luego

