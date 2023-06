De renuncias y joyitas aventureras

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

El hecho de que Marcelo Ebrard, anuncie su retiro de la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, no es noticia. Si el funcionario federal se siente presidenciable, debe hacerlo para buscar consensos y simpatías traducidas en votos para el 2024. Ser el primero, pareciera un acto no de prudencia política, sino más bien de desesperación por la carrera presidencial.

Sencilla no la tiene el canciller. De entrada, deja una agenda muy discutible y peligrosa en las relaciones de Estados Unidos con México. El tema de que; si se produce o no el fentanilo en nuestro país es un misterio, es incierto; por lo menos no es demostrable hasta hoy. Los otros asuntos, es el pendiente que deja ante la grave crisis migratoria, las relaciones con el Perú y para acabarla de joder, con Ucrania que está en guerra con Rusia.

Él más que nadie conoce el momento político para su retiro. Aquí el asunto es que ya salieron a cuadro priistas, panistas, ex panistas y del movimiento ciudadano, quienes ya se abrogaron la patente Marcelista en San Luis Potosí. El indicativo es claro, el todavía secretario de Relaciones Exteriores carece de cuadros propios para tan semejante aventura que habrá de emprender.

Observar en una rueda de prensa al ex panista y luego líder estatal del PMC, Eugenio Govea, al priista Salomón Rosas, muy cercano al penalmente procesado ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández y al exdiputado local panista Rolando Hervert Lara, como triunvirato que oferta la candidatura de Marcelo Ebrard, causa escozor y miedo. Si Ebrard ignora su historial, que lamentable y si no, pues sabrá entonces a lo que se atiene.

Todas las famosas corcholatas deberán retirarse de sus cargos en su justo momento, esa fue la instrucción de arriba. Claudia del gobierno de la Ciudad de México, Augusto López, de la Secretaría de Gobernación y, Ricardo Monreal tendrá que solicitar licencia en el Senado de la República.

Todos por igual deberán jugar para posicionarse en la encuesta que ya tiene bien fraguada el dirigente de MORENA, Mario Delgado, ni modo que no. No imagino quien se rebele ante el presidente López Obrador porque así le irá.

En el concierto local, llama poderosamente la atención de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, nunca negó su cercanía y simpatía con Ebrard, – sin embargo, con la avanzada del Canciller que apareció en medios, pareciera que la ruta no es por ahí.

Me refiero a que la inclinación del gobernador dependerá en gran medida de los equipos que integren cada uno de los aspirantes presidenciables. De otra manera no podrá garantizarle a ninguno buenos votos. De su gente no se ve a nadie, por lo menos no hasta ahora.

Yo no me imagino a Ricardo Gallardo sentado con Eugenio Govea, con Salomón Rosas y con Rolando Hervert. Sería la antítesis de su proyecto o la negación de la negación. Todos son o fueron parte de esa herencia maldita que todavía se cacarea en los boletines de prensa y en las declaraciones oficiales.

De los equipos que conformen el resto de los aspirantes, sin duda se marcará el destino por donde transite y apoye el gobernador. Con estos no lo veo, a menos que la instrucción baje de arriba; solo que ni Adán Augusto, ni Claudia y ni Monreal se chuparán el dedo. Por eso decía que ojalá y el gober no se equivoque.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook