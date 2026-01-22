Chantaje político

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Asumir en este momento posiciones entreguistas, cómodas y a modo, resulta de lo más barato y sencillo, aunque represente una ofensa a la inteligencia de los potosinos. Hoy por hoy, muchos vaticinan y hasta se ofrendan al mejor postor.

Sus augurios son tan elementales, periódicos y puntales en medios y redes que solo ellos se la creen. No se dan cuenta que lastiman y vulneran lo más sensible de los potosinos, su paciencia y sapiencia.

Todo se está dando en un contexto local y nacional. Evidentemente que pesan mucho las decisiones y opiniones centrales, no considerarlo sería un suicidio político, si alguien no lo ve así estará cometiendo un grave error político.

MORENA sabe a dónde va y quien le juegua la contras. El Partido del Trabajo, que nada tiene que ver con sus principios, ni el Partido Verde Ecologista de México PVEM, que no tiene nada no pueden condicionar al gobierno federal.

Al día de hoy, como dicen muchos, la narrativa es, que si la presidenta Sehimbaun no se somete a los designios del Partido Verde o del PT la Reforma Electoral no avanzará, ya lo dijo el mismo líder de los diputados, Ricardo Monreal que sueña en que su hermano Saúl sea el candidato por Zacatecas, por cualquier partido, el PT, el PRI, PVEM o MORENA.

Hasta donde MORENA estará dispuesto al chantaje de los partidos que buscan no se afecte la reducción de plurinominales o la disminución de su presupuesto. ¿Qué acaso no era esa la consigna contra el PRI el PAN y otros? ¿En verdad son sumamente necesarios sus votos en las Cámaras?

¿Que ya se le olvido al Verde y al PT que MORENA puede negociar con el MC o con el PANAL para conservar la mayoría en el Congreso de la Unión? Podría uno creer que Pablo Gómez se está chupando el dedo o que Rosa Isela es pendeja…para nada.

El PT y PVEM siempre han sido acomodaticios. Lo mismo han jugado con el PRI que con el PAN y el PRD. Son mercenarios de la política y se incrustan donde mejor les conviene. Solo que ahora las reglas del juego han cambiado y su futuro no está sujeto a sus caprichos.

Si para ello es necesario que el Verde decida en San Luis Potosí o en Quintana Roo, se hará sin problema alguno. Un estado es importante; el otro no. Si la presidencia de la República logra tranzar bien con el PANAL, incluso con el MC o con el PT, tendrá garantizada la mayoría en las Cámaras de eso no hay duda.

En política como en la vida, nadie es ni indispensable ni insustituible. Las cosas se empiezan a acomodar. La guerra sucia tocará fondo y se desprestigiara a los gobernantes. Algunos en el Congreso, en el CEEPAC, Finanzas, el IFSE; en el sector Salud, Educación y en Comunicaciones no tendrán de otra que tragar camotes. Así lo quisieron y así lo decidieron.

El gobernador Gallardo tiene las estructuras, pero no es todo el pueblo. Por mucha fiesta y obra que realice, nada tiene garantizado. Que cambió a San Luis Potosí, eso nadie lo duda, pero abrió muchos frentes de manera innecesaria que buscarán cobrarle la factura. Aún así, puede conservarse, todo dependerá de su habilidad y astucia.

Hasta pronto.