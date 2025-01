¡Ay, Juan Carlos!

TRAZOS Y SOMBRAS

Por Fernando Díaz de León Cardona

Si el ingeniero Carlos Peart y Felipe, o los siguientes directores de la Escuela Técnica Industrial ETI 57 vivieran; se removerían en su tumba de coraje, tristeza y dolor.

La ETI 57 no solo representa una tradición de lucha, sino que, cientos de alumnos que se formaron fueron a la Vocacional para ingresar al Instituto Tecnológico Regional, otros se fueron al Instituto Politécnico Nacional IPN.

Hoy el gobierno federal, a propuesta del estatal, pretenden que la ETI 57 o Secundaria Técnica Número 1, se convierta en la Universidad “Rosario Castellanos”.

La idea no es mala, algún espacio debe tener esta nueva Universidad de la 4T, solo que se fueron por lo más fácil.

¿Porque al secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo no se le ocurrió proponer a la secundaria “Jaime Torres Bodet”? céntrica, amplia, bien ubicada y con accesos suficientes?

¡Sera porque su señora madre fue la subdirectora de ese plantel? Tal vez.

No se diga de la Escuela Federal Primaria “Tipo”, una institución educativa que su nombre lo dice todo. Siempre fue la mejor y ahora sus alumnos tendrán que acudir a otras instalaciones. ¡Ha, es que es la Cuarta Transformación”! Así lo ha pedido, y con la cabeza abajo hay que cumplir, ¡al costo que sea! Que poca manera de hacer las cosas.

PENA AJENA

En el PRI, resulta que hay o había más de 20 aviadores que cobraban su quincena puntualmente. Yo no sé cuánto tiempo tenga Sarita Rocha, pero ¿darse cuenta hasta ahora? Por Dios.

Que había, presumiblemente 20 o más aviadores que cobraban un sueldo, que no desquitaban y no se daban cuenta, habla de un secretario de Finanzas muy pendejo y con mucho disimulo y de ahí, para arriba.

Que algunos diputados o funcionarios públicos del PRI no pagan sus cuotas, eso ha sido siempre. Ellos llegan a sus cargos a mamar y dar topes, el partido no importa. Ellos ya llegaron y punto. Y no solamente eso, buscan por todos los medios a su alcance perpetuarse o llegar a otros cargos, nombres, sobran.

ENTRE SOMBRAS

Por lo pronto el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ya firmo 10 órdenes ejecutivas. Entre ellas, declarar estado de emergencia en su frontera sur por los migrantes que buscan “el sueño americano”.

A los cárteles ya los nombró terroristas. A ver si puede con ellos. Dice que se apropiará del Canal de Panamá y por lo pronto ya no habrá Golfo de México…Ahora se llamará Golfo de América.

Los aranceles aumentarán y en sus ánimos expansionistas tratará de hacerlos realidad. Pobre América Latina.

En el caso de Daniela Martell, a la Fiscalía General del Estado y a la Policía de Métodos de Investigación, se les hizo bolas el engrudo. Dios quiera y que los restos no sean de ella…. antes negaron que habían encontrado vestigios de la desaparecida ….en fin.

Hasta pronto