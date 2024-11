Apostarle a la diplomacia

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Con el tono amenazante que le caracteriza, el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum, que, de no contener la violencia desencadenada en México, el narcotráfico y la migración; impondrá aranceles o impuestos del 25 % a las exportaciones mexicanas.

Discurso blofero de campaña para ganar adeptos o consigna real, lo cierto es que esa actitud política, pone entre comillas, de cabeza a México y sus entidades federativas que tenían o tienen planes para hacer tratos comerciales con empresas gringas, japonesas y chinas.

De que la violencia existe es un hecho, y de que la migración y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos es también real. Lo que no dice el mandatario electo, es que la migración, – por ejemplo, no es solo de mexicanos sino de centroamericanos y sudamericanos, principalmente; y que la violencia desencadenada en México se ha reforzado con las armas que se producen y se trafican a nuestro país, eso no lo dice Trump.

Para uno de los magnates en México, como Ricardo Salinas Pliego, será más fácil invertir en los Estados Unidos que en México, primero por las facilidades que allá se otorgan y en segundo porque existe un estado de derecho diferente al nuestro. A lo mejor el dueño de Coppel y TV Azteca, no ha reparado que allá en gringolandia, también el partido Republicano se llevó el carro completo; presidencia, cámara de senadores y de representantes.

Las locuras de Trump podrían volverse realidad si el electorado norteamericano o las cámaras legislativas se lo proponen y lo presionan.

Lo que los americanos no deben olvidar es que, con el TECMEC, tanto a los Estados Unidos como a México, les conviene conservarse como bloque económico para fortalecer las exportaciones y las importaciones y así poder competir con la poderosa China y otros países asiáticos.

Según datos de especialistas en esta materia, Estados Unidos de Norteamérica importó mercancías por 44 mil 155 millones de dólares, lo que representa en términos porcentuales el 56 % del total de las compras hechas por los Estados Unidos. Si eso no lo valora el presidente electo, pues entonces si que ya se jodió el asunto.

Por lo pronto, el tema de la Reforma Judicial ya se le dio vuelta a la página y es una telenovela capitulada. Ahora lo que la oposición al régimen de la Cuarta Transformación está considerando, es como tratar de enfrentar a la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump.

Gargantones como Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, tendrán que echar mano de toda la diplomacia y sus habilidades para que esto no suceda.

Hasta pronto