A nadie conviene la confrontación

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Ante la crisis por la que atraviesa una buena parte de la capital potosina por la falta de agua, la primera interrogante que surge es: ¿A quien favorece o a quien perjudica el que el tema se politice y se aplace una solución?, evidentemente que a nadie le conviene un conflicto social o político, sin embargo, como ya lo habíamos anticipado, la confrontación resultó inevitable.

Mientras que el alcalde Enrique Galindo Ceballos, hace su esfuerzo, para demostrar que el Plan Emergente de Agua funcionará, porque tiene los antecedentes y los recursos técnicos y financieros para lograrlo, la maquinaria gallardista lo ha cuestionado severamente sin brindar alguna oportunidad a la ciudadanía de saber o estar segura si la estrategia municipal funcionará.

En la opinión del dirigente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial UUZI, las acciones municipales y del INTERAPAS son un fracaso, porque es hasta ahora cuando se está informando de la crisis hídrica. Seguramente el líder empresarial no ha visto que por toda la ciudad ya se advertía: “Se Acaba el Agua” y, en paralelo, las acciones que se estaban tomando.

La llegada del famoso “día cero”, se difundió desde hace más de tres meses en distintos medios, pero seguramente este señor no se enteró. O no lee o no se dio cuenta de la visita que hicieron conjuntamente el gobernador del estado y el presidente municipal, justo cuando se detectaron fallas en la cortina de la Presa El Realito. Desde entonces el problema se veía venir.

El gobierno del estado hizo gestiones ante el gobierno federal para el reemplazo o reparación total del ducto que transporta el agua a la capital, no obstante, la Comisión Nacional del Agua CONAGUA hizo mutis y operó en lo oscurito, porque por escrito ya había informado desde febrero de la gravedad del asunto y no hizo nada por contribuir en el reemplazo del ducto. Solo se concretó a informar que hasta agosto se repararía la cortina de la presa.

En su estilo directo, el diputado federal Juan Manuel Navarro, se le fue a la yugular al INTERAPAS señalándolo de incompetente, abusivo e inoperante y pidiendo además la necesidad de una intervención al Organismo Operador por parte de los diputados al Congreso del Estado.

Igual postura asumió la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, cuando lamentó como un acto fallido el Plan Emergente para el Abasto del Agua. Obvio que el gobernador del estado no guardó silencio y lo menos que dijo es que eran estupideces las que estaba haciendo el INTERAPAS, obvio que el pronunciamiento tuvo una dedicatoria muy clara.

A dichos pronunciamientos, era de esperarse que hubiese respuesta. La presidenta y la actual secretaria General del PRI, respaldaron la iniciativa del presidente municipal y puntualmente manifestaron que, ante la crisis por la falta de agua, se precisaba una mejor coordinación y no la descalificación entre las instancias responsables de suministrar el agua.

Si esto no es calentar el asunto, entonces yo no se en que planeta viven quienes imploraron o pidieron que el tema no se politizara. Esta ya en la agenda pública desde hace tiempo y obvio que el conflicto también se recrudecerá. Que a nadie conviene, – por supuesto que no, – nadie le ve utilidad.

Ahora bien, si cada acción o tendencia declarativa o contestataria tiene un propósito político distinto, resulta comprensible, a lo mejor no justificable, pero si entendible, ya lo veremos.

Por lo pronto la conferencia de prensa convocada por el municipio para este domingo a las 18.00 horas fue suspendida. Si la decisión se tomó para replantear y reorientar posicionamientos y evitar con ello la confrontación política, – que bueno, pero si hubo otras razones para afilar espadas, que lamentable. Esperemos que no.

Hasta pronto.

Share this: Twitter

Facebook