En la crisis del agua: Vivales y tesoritos

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Este día, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, presentó ante el Congreso del Estado su Plan Emergente para hacerle frente a la crisis por la falta de agua que se avecina por las fallas constantes de la presa El Realito. El tema no es sencillo, no cualquiera le entra y mucho menos se atreve a plantear soluciones aparentemente integrales a un apremio que no debiera politizarse.

Ante la imposibilidad de asumir esta terrible realidad que tiene años sin resolverse, el tema del agua comienza a transitar por un camino muy riesgoso y espinado, – es decir, el de la politización y el afán de encontrar culpables. A Don Marcelo y a Toranzo ya los traen entre ceja y ceja, y esa, no es la solución.

Si se actúa con objetividad, con imparcialidad y seriedad, – ciertamente los gobiernos locales pasados tienen algo de responsabilidad, sin embargo, hasta ahora nadie ha dicho o insinuado que la obra fue construida por la Comisión Nacional del Agua CONAGUA, entidad federal que hasta ahora no ha dado explicación alguna sobre la inversión, calidad y duración de la obra de El Realito.

Tanto al gobierno del estado, como a los municipios de la capital, Soledad y Cerro de San Pedro, solo se les informó en su tiempo y se le hizo firmar un acuerdo de pagarés a largo plazo, – pero la verdad; es que la obra y el gran negocio solo fue para algunos vivales y tesoritos del gobierno federal de entonces. Los locales, para su infortunio, solo la vieron pasar, pero sin meter mano, solo comprometerse a pagar.

En otros estados de la República, la escasez del agua ha provocado conflictos sociales graves. La gente se amotina, agrede y se mata por el vital líquido. Y no es que la sociedad o los grupos más vulnerables actúen por consigna, simplemente la inercia y la necesidad los vuelve violentos e intransigentes. Yo no sé si esto ya lo previeron, pero de que el problema de la falta de agua es muy grave, claro que lo es y no se puede frenar con represión.

Las presas San José y El Potosí están casi vacías. El Peaje está en reparación y los pozos de propiedad oficial están dañados y son insuficientes. Los puntos de extracción particular reconocidos o clandestinos parecen intocables. Ni las refresqueras, los clubes de servicio, los centros de diversión, hoteles u otro tipo de empresas que utilizan grandes cantidades de agua no parecen preocuparse.

Ellos ya venían venir el problema y justo por ello se ampararon para no pagar adeudos de años anteriores o para que no se les suspendiera el servicio en sus instalaciones, en el llenado de sus albercas o en el riego de áreas verdes. Ellos no sufrirán. Podrán recurrir a medidas restrictivas, – es cierto, pero jodidos todos nosotros que dependemos del pocito de la colonia o de la presa de San José.

Hacer frente a la escasez de agua con pipas debidamente sincronizadas en su envío y distribución, no resolverá un problema grave que muy pronto se vendrá. De entrada, los dueños de Pipas son una auténtica mafia que distribuye y vende el agua a como les da la gana. No hay una regulación o una tarifa oficial mínima o máxima. Todos se mueven y se ofertan como chinos libres.

Evidentemente que la gran solución es que se perforen más pozos, que llueva harto y que los mantos freáticos y las presas se recuperen. Claro que es preciso que se actualice y reestablezca la cartera vencida y se resuelvan las fugas.

Lamentablemente es solo una apuesta. Aquí lo que se requiere es que los tres niveles de gobierno se dejen de grillas y protagonismos, y que, en forma tripartita planteen una solución integral y de conjunto. Me refiero a la inversión o presión que se ejerza para que la presa el Realito tenga un tiempo real de recuperación el cual no se dará en poco tiempo.

De la capacidad política que demuestren el gobierno estatal y los municipales, dependerá la solución. Aquí los señores diputados tienen que entrarle y no solo quedarse en la exposición mediática. Una muestra de voluntad es que reintegren el programa Cuenta Nueva y Borrón, de ellos depende. Si alguno de ellos, le da por la descalificación de la propuesta, pues ya valió madres.

Hasta pronto

