ZONA ORIENTE DE SOLEDAD RECIBE PROGRAMA ALIMENTARIO CASA POR CASA

Con la firme instrucción de respaldar la economía familiar y fortalecer la alimentación de la población, el Ayuntamiento de Soledad avanzó en la entrega de huevo a familias de Villa Jardín, El Agave, El Palmar, Valle de Cactus, El Refugio y Villa de Cactus, reafirmando el compromiso de estar cerca de los sectores más vulnerables.

El Ayuntamiento de Soledad, en coordinación con el Gobierno del Estado, trabaja de manera directa con la población para garantizar que cada apoyo llegue a quienes más lo necesitan, fortaleciendo así la cercanía con adultos mayores, jóvenes y familias.

Con estas entregas, la Administración Municipal reafirma su línea de acción de escucha, atención y respaldo a la población, consolidando un gobierno que mantiene comunicación cercana con las familias y actúa con responsabilidad y puntualidad.