WARRIOR, EL CACHORRO POLICÍA EN SOLEDAD QUE RECIBE A PAISANOS

– La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez rescató a Warrior, un cachorro de año y medio con adiestramiento básico que hoy da la bienvenida a nuestras y nuestros paisanos que regresan a casa.

En septiembre de 2025, un pequeño cachorro herido llegó a la comandancia de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, ubicada en Rancho Pavón; su estado vulnerable no pasó desapercibido para oficiales de la Subdirección de Proximidad Social, quienes decidieron adoptarlo y darle un nuevo hogar.

Tras su rescate, fue llevado con un veterinario, debido a que presentaba una profusa herida en su lomo que requería atención inmediata. Tres meses después, su estado de salud evolucionó favorablemente y pudo comenzar su entrenamiento básico, el cual continua perfeccionándose continuamente.

Desde entonces, Warrior acompaña a la oficial Janet Juárez Hernández, formando un binomio inseparable. Su humana y compañera de trabajo, lo describe como un cachorro listo, obediente y con un gran compromiso hacia los niños y niñas.

“Es muy bueno para aprender a pesar de que es un cachorrito de un año y medio. Es obediente y convive mucho con niños”expresó.

Hasta el momento, Warrior ha apoyado a la corporación en diversas tareas, principalmente en actividades de proximidad social en escuelas, donde se imparten pláticas preventivas y dinámicas de integración con estudiantes de cuarto a sexto grado de primaria. Su agudo olfato e instinto para la investigación y la prevención del delito lo han convertido en un elemento valioso para fortalecer la cercanía policial y la seguridad ciudadana.

Actualmente, su misión más reciente se desarrolla en el modulo “Héroes Paisanos”, instalado en la Carretera 57 San Luis – Matehuala, donde brinda vigilancia y apoya dando la bienvenida a nuestras y nuestros connacionales que soliciten orientación, primeros auxilios, asistencia mecánica o un lugar seguro para descansar.

Warrior al igual que las y los oficiales de la Guardia Civil de Soledad, reafirma su compromiso de cuidar, proteger y acompañar a quienes regresan a casa esta temporada navideña.