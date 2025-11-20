VISIBLE AVANCE DE COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADAS DE LA HACIENDA: AYTO DE SOLEDAD

– La obra hidráulica fortalece la protección de cientos de familias con infraestructura de alto impacto social.

Con avances que garantizan una transformación social para cientos de familias, la construcción del colector pluvial en la colonia Privadas de la Hacienda alcanza el 90 por ciento en la línea de drenaje sanitario y el 65 por ciento en el ramal pluvial, un proyecto que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para erradicar el riesgo histórico de inundaciones en la zona, privilegiando la tranquilidad de habitantes y visitantes a esta zona y aledañas.

Esta intervención forma parte de un proyecto integral que contempla tubería de gran capacidad para mejorar la conducción del agua pluvial, incluyendo líneas de 60 y 48 pulgadas en los tramos principales, así como la instalación de pozos de visita y un cárcamo de bombeo automatizado que permitirá dirigir los escurrimientos hacia los puntos de desfogue establecidos, con lo que se fortalece la infraestructura hidráulica del sector y se responde directamente a la necesidad de proteger a la población en temporada de lluvias, manteniendo una política permanente de cercanía y atención a cada comunidad.

Además, la infraestructura conecta con ramales secundarios que amplían el beneficio a colonias aledañas como Primero de Mayo, Hacienda Las Cruces y el Conjunto El Real, mediante líneas complementarias de hasta 30 pulgadas de diámetro, lo que asegura una respuesta más eficiente en zonas donde las familias habían expresado preocupación por afectaciones recurrentes durante temporadas de lluvia.

Con esta obra hidráulica, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de atender de forma directa las necesidades de la población, mediante proyectos de alto impacto que fortalecen la seguridad, protegen el patrimonio de las familias y consolidan un desarrollo urbano ordenado y cercano a cada comunidad del municipio.