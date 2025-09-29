VILLA DE POZOS RESPALDA RESULTADOS DE PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– La Presidenta Concejal refrendó el compromiso de coordinación intermunicipal en beneficio de las y los habitantes de la región.

La Presidenta Concejal del Gobierno Municipal de Villa de Pozos, Teresa Rivera Acevedo, acudió al primer informe de gobierno del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, en donde se destacaron importantes obras y acciones realizadas en materia de infraestructura, servicios públicos y programas sociales en beneficio de la población soledense.

Teresa Rivera Acevedo felicitó al alcalde de Soledad de Graciano Sánchez por el trabajo realizado en su primer año de gestión y reconoció los avances y logros presentados en beneficio de las familias del municipio vecino.

Reconoció el trabajo expuesto en el informe y reiteró la disposición del Gobierno Municipal de Villa de Pozos para mantener una relación de cooperación estrecha con Soledad de Graciano Sánchez, al resaltar que la suma de esfuerzos fortalece el bienestar de la ciudadanía en ambos municipios.

Rivera Acevedo, recordó que la coordinación intermunicipal es un eje fundamental para alcanzar mayores avances en materia de servicios, infraestructura y atención a las familias y señaló que el Gobierno Municipal de Villa de Pozos trabaja con apertura y compromiso por el desarrollo integral de la zona metropolitana.