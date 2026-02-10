VILLA ALBORADA, RIVAS GUILLEN, DEL BOSQUE: MÁS COLONIAS QUE RECIBEN APOYO ALIMENTARIO CASA POR CASA EN SOLEDAD

– El despliegue semanal del programa alimentario municipal entregado directamente por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, avanza día a día en distintos sectores del municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, continúa este martes con una nueva jornada de entrega gratuita del programa Apoyo Alimentario Casa por Casa en el fraccionamiento Real del Bosque, Rivas Guillen Cuarto Plano, San Francisco de Asís, así como en la avenida Rivas Guillén y la avenida San Pedro, acciones que dan continuidad a las entregas realizadas de forma personal la tarde del lunes en la colonia Villa Alborada, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y respaldar la alimentación de niñas, niños y adultos mayores, contribuyendo a la nutrición y el bienestar de los hogares soledenses.

Durante su visita, el Alcalde reiteró que este esquema de apoyo busca garantizar el acceso a productos básicos sin que la situación económica represente una limitante para una alimentación adecuada, priorizando la cercanía con la población y la atención directa a las necesidades más sentidas de las familias soledenses. “Nuestro compromiso es estar en las colonias, escuchar a la gente y llevar apoyos que realmente impacten en su bienestar”, expresó.

Estas acciones, señaló, se hacen posibles gracias a la sinergia con el Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha mantenido una atención constante a las necesidades de Soledad; el respaldo estatal ha permitido fortalecer programas enfocados en la nutrición y el desarrollo de las familias, alineados a una política social cercana, sensible y con resultados tangibles.

El Alcalde informó que en los próximos días se estarán distribuyendo 30 toneladas de producto alimenticio en distintas colonias, y adelantó que el Ayuntamiento continuará recorriendo más sectores del municipio para realizar entregas de manera personal, con el objetivo de beneficiar al mayor número de familias posibles y mantener un gobierno que escucha, atiende y permanece cerca de su gente.