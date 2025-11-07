VECINOS DE RIVAS GUILLÉN RECONOCEN AVANCE HISTÓRICO URBANO QUE GENERA MEJOR CALIDAD DE VIDA

* Reconocieron el impacto positivo de las obras de pavimentación y alumbrado impulsadas por el Gobierno Municipal de Soledad en coordinación con el Gobierno del Estado.

Las calles que alguna vez estuvieron cubiertas de lodo y baches hoy lucen renovadas y seguras, gracias al respaldo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha impulsado junto al Gobierno del Estado la transformación de la colonia Rivas Guillén Quinto Plano, vecinas y vecinos coincidieron en que estas acciones mejoran su calidad de vida, aumentan la plusvalía de sus viviendas y, sobre todo, les devuelven la tranquilidad de vivir en un entorno digno.

Juan Alvarado Castillo, habitante beneficiado, recordó que “antes aquí era un basurero lleno de baches y lodo, estaba horrible y muy oscuro; ahora con esta obra todo está mejor, aumenta la plusvalía y se nota el trabajo de las autoridades que hicieron esto posible”, su testimonio refleja la realidad de cientos de familias que hoy disfrutan de calles limpias, iluminadas y seguras.

Para Rebeca Méndez, vecina con más de 20 años en la colonia, la pavimentación representa una nueva etapa: “Antes estaba muy mal, ahora con las lámparas y el pavimento se ve muy bien la calle; estamos muy agradecidos con las autoridades que nos escucharon”, la obra ha traído bienestar tangible a la comunidad, que durante años solicitó la intervención de las autoridades.

Mónica Ramírez Ortiz destacó que esta obra beneficia especialmente a niñas, niños y adultos mayores, al reducir focos de infección y permitir un entorno más saludable. “Estoy muy agradecida con el Gobernador y con el Alcalde Juan Manuel Navarro porque gracias a ellos ya no hay tierra ni polvo, los niños pueden jugar y se nota que están pendientes de la población”, expresó. Testimonios como este confirman que en Soledad de Graciano Sánchez se trabaja con cercanía y compromiso para mejorar la vida de su gente.