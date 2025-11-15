VECINOS DE COLONIA ALCATRACES EN SOLEDAD RECONOCEN EL IMPULSO AL CAMBIO URBANO DE SU ENTORNO

– Personas beneficiarias coincidieron en que la obra representa un antes y un después, celebrando que finalmente se atiendan servicios esenciales que durante años habían sido postergados, y agradecieron el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La alegría se desbordó en la colonia Alcatraces cuando vecinas y vecinos coincidieron en que la visita del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz representa un sueño cumplido después de tantos años de espera; entre aplausos, agradecieron que el Gobierno Municipal se acercara a escucharles personalmente y reconocieron, con profunda emoción, que “por fin nuestras calles tendrán la dignidad que siempre merecimos y que nuestras familias anhelaban”, al recibir una obra integral de pavimentación que elevará su calidad de vida.

Marco Antonio Cisneros Rodríguez, vecino beneficiado, destacó la satisfacción de ver que el Ayuntamiento responde con hechos a las necesidades de la zona: “Muchas gracias al Alcalde por el apoyo que nos está brindando, ya nos hacía falta, toda la obra la absorbió el Ayuntamiento y esto aumentará la plusvalía de nuestras viviendas, nosotros vamos al corriente con nuestro Predial y con más razón lo seguiremos pagando con gusto”, expresó.

Para la señora Rosas Jaimes, el anuncio del Alcalde significa el cierre de una lucha de más de tres décadas: “Le agradezco mucho al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz que nos haya puesto atención después de 33 años, que llevamos viviendo aquí, hoy se cumple algo muy esperado: la pavimentación de la avenida principal y de los andadores Jazmín, Bugambilias y Begonia y estamos muy contentos y agradecidos con el Ayuntamiento por darnos los servicios básicos que durante tanto tiempo faltaron”, señaló emocionada.

Leticia Martínez Ramírez compartió que la noticia llegó como una sorpresa que marca un antes y un después para su familia y sus vecinos: “Estoy encantada, no tengo palabras, en los 15 años que tengo viviendo aquí vi cómo poco a poco avanzaba la colonia, pero esto supera todo, saber que también arreglarán las callecitas nos llena de alegría, estamos felices por la visita del Presidente Navarro y por la atención que nos brindó”, afirmó.

Las familias de Alcatraces resaltaron que esta obra que incluye drenaje, tomas de agua potable, descargas domiciliarias, banquetas, guarniciones, señalética y mejora de vialidades secundarias, beneficiará directamente a más de 3 mil 195 habitantes, cambiará completamente la movilidad, la seguridad y la armonía de su entorno, y reconocieron que la cercanía del Gobierno Municipal hace posible que colonias históricamente olvidadas hoy reciban soluciones reales que transforman su futuro.