UNIDAD Y ORGULLO NACIONAL MARCARON EL DESFILE DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EN SOLEDAD

– Cientos de familias participaron en la ceremonia y el tradicional recorrido integrado por estudiantes y elementos de seguridad, que recorrió las principales calles del municipio.

– El Alcalde Juan Manuel Navarro, reafirmó que la mejor forma de honrar a los héroes nacionales es con acciones cercanas que fortalecen la educación, la seguridad, la salud y el empleo digno.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó esta mañana el acto solemne por el CCXV aniversario de la Independencia de México, previo al inicio del tradicional Desfile cívico; en su mensaje, destacó que esta conmemoración es un recordatorio del valor y la convicción de mujeres y hombres que dieron patria y libertad, y subrayó que hoy corresponde a las y los mexicanos mantener vivo ese legado a través de la solidaridad, el compromiso social y la construcción de un mejor futuro.

El Alcalde reafirmó que, siguiendo el ejemplo de Hidalgo, Morelos, Allende y Josefa Ortiz de Domínguez, México se engrandece por su historia pero sobretodo por su gente. “Hoy nos unimos para honrar a nuestra patria, es una responsabilidad diaria de trabajar por la justicia, la dignidad y el bienestar común, en Soledad de Graciano Sánchez mantenemos vivo ese espíritu con cercanía a las familias y acciones que fortalezcan la educación, la salud, la seguridad y el empleo digno”, afirmó.

Tras la ceremonia, dio inicio el Desfile Cívico que partió de la Plaza principal, recorrió la avenida Benito Juárez, la calle Morelos y Miguel Hidalgo, para finalmente regresar a su punto de partida; en este participaron contingentes de la Guardia Civil Estatal y asociaciones civiles como la de charros, además de contingentes conformados por estudiantes de escuelas primarias, secundarias, preparatorias e instituciones de nivel superior como el Instituto Tecnológico Regional.

Cientos de jóvenes caminaron un circuito en el primer cuadro, ataviados con vestimenta oficial de sus escuelas, bandas de guerra que al unísono transmitieron el orgullo e identidad mexicana.

El evento contó con la participación de más de 230 elementos de la Guardia Civil Municipal, de los cuales 100 cadetes desfilaron, junto a las áreas de Movilidad Vial, motociclistas Panteras y fuerzas municipales a la vez, que alrededor de 170 elementos garantizaron la seguridad de la celebración, en la que cientos de familias soledenses se dieron cita en las principales calles del municipio para presenciar con orgullo este recorrido, que se consolidó como una fiesta de unidad, identidad nacional y tradición para la población de Soledad de Graciano Sánchez.

Fue así como se conmemoró un año más de un episodio histórico en nuestro país, con la participación social de diversos sectores, con el fin de enaltecer la soberanía y la riqueza nacional.