UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 1 DE SOLEDAD MANTIENE APOYO INTEGRAL Y HUMANO A TODA LA POBLACIÓN VULNERABLE

* A través del DIF Municipal, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez brinda más de 260 atenciones en rehabilitación, psicología, lenguaje y servicios dentales, a niñas, niños, adultos mayores y familias que más lo requieren.

Más de 260 personas reciben atención integral en la Unidad Básica de Rehabilitación número uno del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, donde se mantienen activos los servicios de terapias físicas, atención psicológica, lenguaje y área dental, brindando respaldo permanente a personas con discapacidad, adultos mayores, niñas, niños y población en situación vulnerable, como parte de una política social cercana y sensible a las familias soledenses, que se desarrollan por encomienda del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) priorizando la salud y el bienestar de quienes más lo necesitan.

Este trabajo forma parte de la visión social que impulsa Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, quien ha instruido fortalecer la atención directa y humana, escuchando a la población y garantizando servicios accesibles para todos los sectores, especialmente para quienes enfrentan alguna condición de vulnerabilidad.

La encargada de la UBR No. 1, Noemí Colunga Hernández, explicó que durante la temporada invernal alrededor de 20 pacientes, principalmente con daño neurológico, optaron por permanecer en resguardo en sus hogares como medida preventiva ante el frío, retomando regularmente sus terapias a partir del mes de febrero. “Siempre se hace la sugerencia de cuidarse por las bajas temperaturas, sobre todo a niños y adultos mayores, y respetamos la decisión de cada familia; aun así, la unidad mantiene una gran afluencia y continúa atendiendo con normalidad”, señaló.

Detalló que el área dental ofrece servicios de limpieza, extracciones, curaciones y aplicación de resinas a cualquier persona del municipio, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Juan Bustamante 409, mientras que las áreas de psicología y lenguaje mantienen actividad constante, reafirmando un Gobierno Municipal cercano, que escucha y atiende de manera permanente a la población.