“UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE ENTIENDE Y ATIENDE NUESTRAS NECESIDADES”: VECINOS FRACC. EL MORRO EN SOLEDAD DE G.S.

* Celebraron y agradecieron el inicio de la obra de pavimentación en Avenida Libertad que representa un cambio histórico en la calidad de vida de miles de soledenses y se suma a otras obras de gran impacto como la construcción del Parque lineal.

“Estamos muy contentos porque en nuestra colonia se están viendo muchas mejoras, y ahora con la pavimentación de la Avenida Libertad sentimos que nuestras peticiones han sido escuchadas”, expresaron vecinas y vecinos del fraccionamiento El Morro, quienes coincidieron en que el trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y su Administración está transformando el entorno en beneficio de las familias.

Alejandra Mendoza, una de las beneficiarias destacó que la calle estaba en condiciones muy deterioradas, lo que incluso afectaba a quienes circulaban en automóvil. “Mi esposo es conductor y a veces ya no quería pasar por aquí porque decía que se le averiaba el coche, prefería rodear hasta Acceso Norte, pero ahora con la obra todo va a mejorar, habrá más seguridad y eso nos beneficia a todos, muchas gracias al Alcalde que ha puesto los ojos en esta colonia y a las autoridades porque sí nos han ayudado con muchas mejoras”.

En el mismo sentir, Lourdes Castillo señaló que los trabajos ya realizados en la zona son un claro ejemplo de cercanía del Gobierno Municipal con la ciudadanía: “Con el parque lineal y la iluminación ya estaba todo muy bien, ahora con la pavimentación mucho mejor, esta obra representa beneficios para todos, para nuestros nietos que juegan, para quienes van a la escuela, y para la seguridad de quienes transitamos diario por aquí”.

Por su parte, Luz María Covarrubias subrayó la durabilidad y el impacto de estas acciones: “Cada que llovía esto era un desastre, pero ahora con el concreto hidráulico va a ser mucho mejor y va a durar más, hemos tenido mucho apoyo del Alcalde, en la pavimentación, también en alumbrado y en actividades físicas gracias al parque lineal, agradecemos al Alcalde por las obras que está haciendo y pedimos que sigan trabajando así”.

Cabe destacar que esta obra de pavimentación, recién iniciada en la Avenida Libertad, que beneficiará a más de 26 mil habitantes, contempla además renovación de drenaje, agua potable y alumbrado público, lo que representa un avance significativo para la movilidad y la calidad de vida en la zona.