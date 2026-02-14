UN AMBIENTE MUSICAL ROMPIÓ LA RUTINA ESCOLAR EN SOLEDAD ESTE SAN VALENTÍN

– Gracias a la convocatoria del IMJUVE, las escuelas ganadoras celebraron el amor y la amistad con música en vivo en sus planteles, reafirmando la cercanía del Gobierno Municipal con las juventudes.

La música en vivo encendió los patios escolares, convirtió la jornada académica en una fiesta de alegría que llenó de energía a cientos de estudiantes de nivel medio superior y superior en Soledad de Graciano Sánchez, quienes celebraron el Día del Amor y la Amistad gracias a la convocatoria “Escuela del Amor y la Amistad”, impulsada por el Instituto Municipal de la Juventud; las escuelas ganadoras disfrutaron la presentación de “Los Ingratos norteño banda”, en una actividad promovida por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para llevar experiencias diferentes y memorables a las juventudes del municipio.

Estas celebraciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para mantenerse cercano a las y los jóvenes, fortaleciendo la convivencia, la creatividad y el sentido de comunidad en los planteles, acciones que se desarrollan a través del Instituto Municipal de la Juventud, encabezado por Juan Jesús Ferrer Torres, para impulsar eventos de calidad que transformen el presente de la juventud soledense.

El funcionario destacó el apoyo del Presidente municipal, Juan Manuel Navarro, para organizar actividades lúdicas y de entretenimiento musical que coadyuven en el crecimiento y desarrollo de la juventud soledense, demostrando que con trabajo cercano y comprometido se escucha a un sector tan dinámico, enérgico y sensible como es la juventud.

El jueves 12 de febrero, la celebración se llevó a cabo en la Preparatoria Tomás Miranda Leura, mientras que el viernes 13 se realizaron festivales en CECYTE Soledad, COBACH 01 y COBACH 17, en diferentes horarios para que cada comunidad estudiantil pudiera disfrutar plenamente de la música y la convivencia.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, atender y acompañar de cerca a las juventudes de Soledad, transformando la rutina escolar en experiencias memorables, fomentando la alegría, el trabajo en equipo y la cercanía entre estudiantes, escuelas y familias del municipio.