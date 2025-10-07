ÚLTIMOS DÍAS PARA TRAMITAR PRECARTILLA MILITAR EN SOLEDAD

* La fecha límite para este trámite dirigido a jovenes clase 2007 y remisos es el próximo 15 de octubre

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, a través de la Junta de Reclutamiento, exhorta a las y los jóvenes soledenses de la Clase 2007 y remisos a realizar su trámite de precartilla militar antes del 15 de octubre, fecha en que concluye oficialmente el periodo de registro para cumplir con sus responsabilidades cívicas de manera oportuna.

La titular del área, María Antonia Castro Castañeda, informó que el trámite requiere presentar acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente, credencial del INE en caso de contar con ella, comprobante o constancia de estudios y fotografías tamaño infantil; agregó que también se brinda atención a remisos de hasta 38 años de edad, con los mismos requisitos, como parte del compromiso del Ayuntamiento por acercar servicios esenciales a la ciudadanía y garantizar la obtención de este documento de identificación oficial.

“Queremos facilitar este proceso a todos los interesados, sin importar la edad, porque tener la cartilla militar es un documento que tarde o temprano se les solicitará para estudios, empleos o cargos de mayor responsabilidad”, expresó.

La funcionaria destacó el interés creciente de las jóvenes mujeres en incorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). “Me ha sorprendido la cantidad de niñas que quieren ingresar al servicio militar o prepararse para hacerlo; a todas ellas les orientamos y les damos la información necesaria para que acudan directamente a Sedena y conozcan los requisitos”, comentó.

Como parte del trabajo constante de un gobierno cercano, el Ayuntamiento reafirma que este servicio es gratuito y accesible para toda la población. La recepción de documentos se realiza en las oficinas ubicadas en Mariano Matamoros No. 111, Cabecera Municipal, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.