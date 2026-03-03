ÚLTIMO MES DE DESCUENTOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL EN SOLEDAD

* La Dirección de Catastro Municipal informa que hasta la fecha se han recaudado aproximadamente 70 millones de pesos, cerca del 80 % de la meta establecida para el primer trimestre.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Catastro Municipal, invita a la ciudadanía a aprovechar el último mes de descuento en el pago del Impuesto Predial correspondiente a marzo, con un 5 por ciento de descuento; este incentivo forma parte de la política de cercanía con las familias y de fomento a la economía familiar que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Hasta ahora, la respuesta de la población ha sido positiva; a un mes de concluir el primer trimestre, se ha recaudado alrededor de 70 millones de pesos que representan casi el 80 por ciento de la meta prevista, de entre 75 y 80 millones, y se espera alcanzar el 100 por ciento con la participación de la ciudadanía durante marzo.

Para mayor comodidad de las y los contribuyentes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez recuerda que el pago de esta contribución puede realizarse en las oficinas de Catastro Municipal en las calles Negrete 106 -A y Blas Escontría 832, en un horario de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. El Catastro Móvil estará ubicado esta semana en avenida Cordillera Oriental, en Quintas de la Hacienda, a un costado de la secundaria Juan Mirando Uresti, hasta las 2:30 de la tarde.

Con estas opciones accesibles y horarios pensados para facilitar la atención, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de brindar cercanía, orden y eficiencia administrativa, promoviendo que más familias soledenses aprovechen el 5 por ciento de descuento vigente durante el mes de marzo y mantengan al día la certeza jurídica de su patrimonio.