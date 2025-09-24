ÚLTIMAS SEMANAS PARA TRAMITAR CARTILLA MILITAR EN SOLEDAD

– La fecha límite para que jovenes y los remisos puedan cumplir con este deber ciudadano sin contratiempos es el 15 de octubre

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez avanza en la etapa final del proceso para el trámite de la Precartilla del Servicio Militar Nacional, cumpliendo con la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de brindar servicios accesibles y de cercanía a las y los jóvenes del municipio, ante ello la Junta de Reclutamiento Municipal exhorta a la Clase 2007 y a los remisos a acudir antes del 15 de octubre, fecha en que cierra la convocatoria.

María Antonia Castro Castañeda, titular del área municipal, informó que hasta el momento se han elaborado más de mil cartillas, lo que representa un avance importante; destacó que este documento es cada vez más solicitado en trámites escolares, laborales e incluso para acceder a cargos de mayor responsabilidad, por lo que la administración municipal mantiene las puertas abiertas para facilitar su obtención.

El trámite está dirigido a jóvenes que cumplen los 18 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, así como a remisos hasta los 35 años de edad. Para ello, deben presentar acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, credencial del INE y constancia de estudios, además de cuatro fotografías tamaño cartilla, siguiendo las especificaciones marcadas, con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de atender y escuchar a la juventud soledense.

Finalmente, Castro Castañeda señaló que, en estos últimos días, y de acuerdo con la demanda ciudadana, se brindará atención incluso fuera del horario habitual, con el objetivo de garantizar que nadie quede fuera de este proceso, la entrega de la cartilla se realiza en aproximadamente una semana y puede gestionarse en las oficinas ubicadas en Mariano Matamoros No. 111, Cabecera Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, fortaleciendo así la cercanía del Gobierno Municipal con la población.