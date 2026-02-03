UAVI DE SOLEDAD CAPACITA A 35 OFICIALES EN MEDIDAS CAUTELARES

* La Guardia Civil Municipal de Soledad fortalece la preparación de su personal en la atención a víctimas de violencia familiar.

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez informa que la Unidad de Atención de Violencia Familiar (UAVI) culminó un ciclo de capacitación sobre medidas cautelares, que fortalecerán los conocimientos del personal operativo para la atención oportuna y adecuada de víctimas de violencia.

En total 35 oficiales municipales recibieron reconocimientos por su participación y compromiso, los cuales fueron entregados por Esther Angélica Martínez Cárdenas, encargada del despacho del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, en conjunto con la titular de la UAVI, comandante Martha De León Loyola y el Director de Seguridad Vial y Movilidad, comandante Édgar Horacio Obregón Coronado, quien señaló que dicho esfuerzo se realiza siguiendo las indicaciones del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, y acciones concretas por parte del Director General de la corporación, el comisario Víctor Aristarco Serna Piña.

“El compromiso del comisario es fortalecer no solo el tema de medidas de protección, sino todos los aspectos que integran la debida atención a víctimas de violencia. Seguiremos trabajando bajo las instrucciones del Alcalde, con capacitaciones permanentes al personal”, dijo el mando vial.

En la ceremonia de reconocimiento también estuvieron presentes la titular de la Instancia de las Mujeres de Soledad, Alicia Martínez Rodríguez; la coordinadora del Centro Libre de Soledad, Sara Guadalupe Castillo; así como la ponente Liliana Leticia González Ochoa, coordinadora del área de Empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres, quien estuvo a cargo de impartir la capacitación.

Durante el curso se abordaron temas relacionados con la correcta aplicación de medidas cautelares, el marco legal vigente, así como los protocolos de actuación que deben observar las y los oficiales al atender reportes de violencia familiar, priorizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas.