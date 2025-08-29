TRAS SER RESCATADA, UAVI DE SOLEDAD REÚNE CON SU FAMILIA A JOVEN JALISCIENSE, SUPUESTAMENTE PRIVADA DE LA LIBERTAD

* La joven de 20 años fue canalizada al atender un reporte ciudadano a UAVI en un hecho ocurrido en la colonia San Felipe.

Privilegiando la atención inmediata a víctimas de violencia y grupos vulnerables, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, adscritos a la Unidad de Atención de Violencia Familiar (UAVI), brindaron apoyo y canalizaron con la autoridad competente a una joven de 20 años, quien fue presuntamente violentada y privada de la libertad por parte de su pareja, en la colonia San Felipe.

Mediante la atención a un reporte de auxilio que atendieron oficiales de la Dirección de Fuerzas Municipales, se solicitó el apoyo de UAVI, quienes tuvieron contacto con la parte afectada, una joven originaria del estado de Jalisco quien vivía con su pareja en la colonia mencionada, y después de atenderla de manera integral en el lugar, señaló a su pareja de violentarla física, verbal y psicológicamente, llevando a cabo la detención de quien dijo llamarse Miguel “N” de 24 años. Posteriormente trasladaron a la parte afectada a la Comandancia Central de la corporación, donde se le brindó atención psicológica y legal.

Después de dialogar y atender apropiadamente a la joven, refirió haber sido víctima de presunto maltrato físico y psicológico durante aproximadamente dos meses por parte del arrestado, a quien ahora señala como su ex pareja, quien la mantenía en un domicilio ubicado en la colonia San Felipe, restringiéndole la comunicación y libertad de movimiento. Relató que logró escapar en un descuido de su agresor, llegando a una tienda de conveniencia, donde solicitó ayuda a una empleada, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Posteriormente, fue certificada por el médico legista y trasladada a un albergue, garantizando así la protección de su integridad y la salvaguarda de sus derechos. La atención continuó con la llegada de su familia, brindándoles asesoría jurídica gratuita y acompañamiento para que den continuidad a la denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). Por parte de la familia, emitieron un agradecimiento a personal de UAVI por las atenciones que brindaron a su hija, y ahora a ellos, para poder dar seguimiento al caso y proceder adecuadamente.

“Desde que nos contactaron el apoyo y la atención han sido excelentes, estamos muy agradecidos primero por el resguardo a nuestra hija, el acompañamiento con psicólogo y ahora con el tema jurídico, la verdad es muy bueno el trabajo que hacen, y ojalá que muchas mujeres y personas víctimas de violencia vean esto, que se den cuenta del acompañamiento que dan para que se acerquen y denuncien”, dijo el padre de la víctima.

La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de actuar con sensibilidad y prontitud en casos de violencia de género, poniendo a disposición de la ciudadanía los servicios de la UAVI para la atención integral de las víctimas.