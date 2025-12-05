TRANSFORMACIÓN URBANA EN SOLEDAD NO SE DETIENE DE CARA AL CIERRE DE AÑO: ALCALDE

– Con un plan que prioriza el bienestar de la población, el Alcalde Juan Manuel Navarro destacó que el municipio mantendrá su ritmo de trabajo hasta el 31 de diciembre y dará continuidad a obras estratégicas en el 2026.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, afirmó que el municipio cerrará el año con la entrega y avance de obras de gran relevancia que fortalecen la infraestructura pública y responden al sentir de las familias; subrayó que el ritmo de trabajo se mantendrá durante todo diciembre, incluso mientras concluyen los preparativos de la nueva etapa operativa en la Unidad Administrativa Municipal, garantizando que la atención permanezca cercana y constante hasta el 31 de diciembre.

El Alcalde destacó que uno de los proyectos más esperados es el techado con cubierta metálica de la Unidad Básica de Rehabilitación 2 en la colonia Villa Jardín, que registra un avance constante y cuya entrega está programada para finales de este 2025. Con una inversión superior a un millón de pesos, esta intervención de un área de 10 por 20 metros, beneficiará directamente a las y los usuarios que reciben terapias, al igual que al personal terapéutico, al ofrecer un espacio digno, seguro y adecuado para su rehabilitación.

Asimismo, informó del progreso significativo en la construcción de seis aulas para la Escuela Primaria “Francisco Murguía” y la secundaria “Filomeno Mata”, donde se atiende a casi 900 estudiantes en la Cabecera municipal, esta obra forma parte del compromiso que el Alcalde ha asumido para renovar hasta 100 escuelas en su gobierno, con la coordinación estatal, a través del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), con el propósito de brindar espacios modernos que fortalezcan el aprendizaje y la motivación de niñas, niños y jóvenes de Soledad.

El edil también resaltó que en 2026 se concluirá el colector pluvial que el Ayuntamiento tiene en proceso en la colonia Privadas de la Hacienda, zona con afectaciones históricas por encharcamientos, y una demanda que las familias han expresado durante años, y que darán solución definitiva a problemas añejos, reforzando la infraestructura hidráulica y garantizando entornos más seguros para miles de habitantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz aseguró que el cierre de 2025 será de resultados tangibles y que, al iniciar 2026, su administración mantendrá la continuidad de las obras, reafirmando que el Gobierno Municipal escucha, atiende y trabaja con cercanía para consolidar el desarrollo de todos los sectores de Soledad de Graciano Sánchez.