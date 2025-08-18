TRANSFORMACIÓN INÉDITA EN SOLEDAD: ALCALDE Y GOBERNADOR ENTREGAN PARQUE URBANO CON PURIFICADORA GRATUITA EN VILLAS DEL SOL

– Más de 20 mil habitantes del sector oriente de Soledad cuentan desde hoy con un espacio moderno y seguro, equipado con canchas, juegos, gimnasio, trotapista, áreas de descanso y un centro de dotación de agua potable.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inauguraron el nuevo Parque Urbano y la Purificadora gratuita de agua potable en Villas del Sol, una obra histórica que transforma por completo el rostro de la colonia y marca un antes y un después en la calidad de vida de más de 20 mil habitantes del sector oriente; entre aplausos, porras y muestras de alegría, las familias celebraron la entrega de este espacio digno y moderno, que además de brindar áreas de recreación y deporte, garantiza un servicio esencial como el agua purificada sin costo.

“Hoy vemos con gusto que este sueño que iniciamos hace tiempo Gobernador; cuando fuiste Alcalde hicimos una primera etapa; no teníamos la capacidad económica para hacer grandes obras como esta, sin embargo, hacíamos lo que podíamos y mejorábamos muchas cosas, esa primera etapa hoy la consolidamos con un espacio digno, de primera calidad, a nivel de cualquier parque urbano de toda la república, y hoy ese sueño es una realidad”, expresó el Alcalde, al anunciar que a partir de ahora todos los Parques urbanos que se inauguren en el municipio contarán con una Purificadora gratuita como servicio adicional para apoyar a las familias.

Cabe destacar, que este lunes, el edil Juan Manuel Navarro celebró su cumpleaños entregando este espacio de suma relevancia social, para niños, niñas, jóvenes y familias enteras, además de mascotas, recibiedno el cariño de toda la gente presente, así como la partida del tradicional pastel y música de mariachi.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció la importancia de la coordinación entre el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Soledad para lograr obras de alto impacto social como esta. “Hoy estamos entregando esta unidad deportiva, esperamos que la cuiden mucho porque se hizo con mucho cariño, pero sobre todo con mucho sacrificio, estamos haciendo más de 150 Áreas Recreativas, esto es el resultado de la suma de esfuerzos y de la visión compartida de transformar los espacios públicos para que las familias tengan lugares dignos y adaptados donde convivir”, destacó el mandatario.

El Parque Urbano Villas del Sol requirió una inversión de 9 millones 780 mil pesos pesos y se construyó en un terreno de más de 7 mil metros cuadrados, incluye canchas deportivas con gradas, trotapista, gimnasio al aire libre, área de mascotas, juegos infantiles con pasto sintético, skatepark, módulos de usos múltiples y zonas de descanso, todo iluminado con tecnología LED y resguardado con cercado perimetral para brindar mayor seguridad. Además, por primera vez se integra a un Parque municipal una Purificadora de agua potable gratuita que contribuirá directamente a la salud y a la economía de los hogares.

Norma Ibarra, vecina de Villas del Sol y beneficiaria directa de la obra, expresó el sentir de las familias del fraccionamiento: “Hoy es un día muy especial para nuestro fraccionamiento, la entrega de este parque recreativo es un logro significativo que refleja el compromiso, la cercanía y la dedicación de las autoridades para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, muchísimas gracias a nuestras autoridades”.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de estar cerca de las familias, ofreciendo espacios dignos y modernos que fortalecen el tejido social, fomentan la convivencia y cuidan la salud y el bienestar de las y los soledenses.