TRABAJADORES EN EL AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD, TESTIGOS DE UNA TRANSFORMACIÓN SIN PRECEDENTES

*Tras recibir reconocimientos por su trayectoria, afirman estar orgullosos de ser parte del desarrollo de mejores servicios a la población.

Luego de recibir reconocimientos por su entrega y dedicación en por varias décadas de trayectoria, trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez compartieron su emoción y orgullo por contribuir al crecimiento del municipio, y ser testigos de la transformación que se gestó desde hace 15 años en la que han servido a la comunidad con mejores acciones y programas.

Con 21 años de trabajo en la administración municipal de Soledad, Eloísa Martínez ha recorrido diferentes áreas del Ayuntamiento, desde Comercio hasta Aseo Público, y actualmente, en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, es responsable de las tolvas que recorren las colonias para garantizar la limpieza del municipio. “Siempre he trabajado con mucho gusto y responsabilidad, me siento orgullosa de recibir este reconocimiento con la frente en alto, porque siempre he dado lo mejor de mí”, expresó, emocionada.

Para Eloísa, el crecimiento del municipio ha sido evidente, especialmente en los últimos años, y está convencida de que su labor, junto con la de sus compañeras y compañeros, ha sido clave en este progreso: “Hemos apoyado a nuestros jefes inmediatos, trabajando en noches, días festivos, siempre dispuestos”, puntualizó.

La trayectoria de María Ana es un claro ejemplo de la inclusión en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a pesar de enfrentar una discapacidad motriz debido a una poliomielitis que afectó su movilidad, ha demostrado que no existen límites; en 20 años, ha trabajado en siete departamentos, desde Bibliotecas hasta Comedores Comunitarios, mostrando que las barreras físicas no son un obstáculo para su compromiso con la ciudadanía.

«Tengo una discapacidad, pero eso nunca ha sido un impedimento, en cada lugar me han facilitado mi trabajo, lo que me ha permitido crecer profesionalmente», compartió con satisfacción.

Afirmó que con el paso de las administraciones municipales el Ayuntamiento ha mejorado sus servicios, y le han brindado la posibilidad de superarse y vivir una vida plena: “El cambio ha sido enorme, y ahora tenemos más herramientas para hacer nuestro trabajo, pues el límite lo pone uno mismo, nadie más”, precisó.

El reconocimiento más especial fue para Miguel Alemán Neri, quien, con 35 años de servicio en la Oficialía del Registro Civil, ha visto cómo el Ayuntamiento ha evolucionado desde la época de las máquinas de escribir hasta la implementación de tecnologías avanzadas. “Es una satisfacción muy grande, aprendes muchas cosas, pero también enseñas; he tenido jefes que me han preguntado cómo hacer las cosas porque sabían que yo tenía la experiencia”, recordó con humildad.

Miguel destacó cómo la tecnología ha transformado el trabajo, haciendo que los procesos fluyan con mayor rapidez. “Antes éramos 20 personas en la oficialía, ahora somos solo 6 o 7, porque la tecnología ha reemplazado muchas cosas, aun así, lo más importante es el compromiso con la gente, y esa satisfacción de haber servido es lo que más me llena”, expresó con una sonrisa.

Asimismo, tras dos décadas de servicio en Parques y Jardines, Marcelo Muñiz ha sido testigo de cómo su trabajo ha evolucionado con la llegada de nuevas tecnologías. “Antes usábamos el azadón, ahora trabajamos con herramientas más modernas, lo que ayuda a que el trabajo sea más rápido y eficiente”, comentó con orgullo.

Para él, ser parte del Ayuntamiento significa mucho, y no duda en afirmar que su vocación de servicio lo impulsa a continuar: “Voy por otros 20 años sirviendo a la gente”, expresó.

En total, el Gobierno Municipal, en colaboración con el Sindicato Democrático de Trabajadores del Ayuntamiento, entregó 88 reconocimientos a trabajadores y trabajadoras de diversas áreas que han dedicado 15, 20, 25 y 30 años de su vida al servicio público, para enaltecer su esfuerzo y reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de continuar trabajando de la mano con su valioso personal.

Share this: Twitter

Facebook