“TENER UNA PURIFICADORA EN NUESTRA COLONIA ES UN ALIVIO PARA NUESTRAS FAMILIAS”: VECINOS DE VILLAS DEL SOL EN SOLEDAD

– Madres de familia agradecen la reciente puesta en operación de este centro de distribución de agua sin costo, con la posibilidad de recibir 4 garrafones por semana.

Las familias de Villas del Sol en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, celebran que por fin cuentan con una purificadora gratuita, un beneficio que les acerca un recurso vital de forma segura y digna: “Antes teníamos que ir muy lejos y pagar por los garrafones, y ahora tenerlos aquí enfrente nos va a beneficiar enormemente”, expresó Edith Guerrero, beneficiaria del servicio, al recibir con entusiasmo la puesta en marcha de la nueva purificadora gratuita de agua inaugurada en su colonia; como ella, decenas de familias manifestaron su agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y al Gobernador, Ricardo Gallardo, por contar con este apoyo que representa ahorro, cercanía y salud.

Josefina Guzmán, otra beneficiaria, subrayó la importancia del proyecto para las personas adultas mayores: “De repente en esta área falta mucho el agua, entonces es un gran beneficio, más para las personas adultas que no pueden andar llevando y trayendo garrafones, muchas gracias por haber hecho posible este espacio para todos los vecinos de Villas del Sol”.

La nueva purificadora se suma a la red consolidada por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que ya cuenta con cerca de 50 plantas purificadoras en colonias y comunidades, beneficiando directamente entre 3 mil y 5 mil personas por punto de distribución, cada planta tiene la capacidad de producir hasta 600 garrafones diarios mediante un sistema de ósmosis inversa que elimina bacterias e impurezas, garantizando agua segura y apta para el consumo humano.

Durante la inauguración de esta nueva Purificadora, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad, anunció que todos los Parques Urbanos que se construyan de ahora en adelante integrarán en su diseño una purificadora gratuita, como parte de la estrategia de su Gobierno para acercar servicios públicos de calidad y mantenerse cercano a las familias soledenses.