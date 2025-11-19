TEATRO Y CENTRO CULTURAL DE SOLEDAD PROYECTARÁ «FRANKESTEIN» ESTE DOMINGO

– El Ayuntamiento de Soledad invita a las familias a disfrutar de la nueva adaptación de Guillermo del Toro, con entrada con causa a favor de niños con discapacidad, una historia que promete envolver al público y fortalecer la unión comunitaria.

Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a las familias a dejarse envolver por una de las historias más poderosas jamás contadas este domingo 23 de noviembre, cuando el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” proyecte la nueva versión de “Frankenstein” dirigida por Guillermo del Toro, a las 17:00 horas, con entrada gratuita.

El Ayuntamiento invita a las familias a ser parte de una tarde donde el cine de calidad se une con la solidaridad, creando un momento que promete tocar el corazón de quienes asistan siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para acercar arte de calidad a las y los soledenses.

La entrada será gratuita y, para ingresar, se invita a las y los asistentes a llevar una frazada, un juguete didáctico sin pilas o un pants para niñas y niños de entre 6 y 13 años, que se destinarán al programa “Regalando con Amor”, iniciativa municipal que escucha y atiende las necesidades de sectores vulnerables, especialmente en esta temporada donde la cercanía humana cobra más valor.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Cultura Municipal, resaltó la importancia de que Soledad sea uno de los recintos independientes que se suma a apoyar esta película. “Frankenstein es una historia que habla del anhelo de ser aceptado, del dolor de la soledad y de la responsabilidad que tenemos con quienes dependen de nosotros, es una cinta profundamente humana y el Ayuntamiento quiere que más familias vivan esta experiencia mientras aportan un gesto de cariño a quienes más lo requieren”, expresó.

La nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro recupera la esencia de la obra de Mary Shelley, llevando a la pantalla una historia que combina belleza visual, sensibilidad y una reflexión intensa sobre lo que significa ser diferente; la obra revive el viaje emocional de una criatura que anhela comprensión y el enfrentamiento con un mundo que teme lo diferente, una narrativa que promete llenar la sala con una mezcla de tensión, ternura y profunda reflexión, verla en el Teatro de Soledad representa una oportunidad excepcional para disfrutar cine de alto valor artístico, destacando asi la ruta del Ayuntamiento por traer a las y los soledenses propuestas culturales destacadas y accesibles para toda la población.