TEATRO DE SOLEDAD MONTA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA “CUANDO LA MUERTE SE INCLINA” CON ENTRADA LIBRE

– El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a disfrutar una experiencia cultural inmersiva; la exhibición estará abierta hasta el último día de noviembre con entrada libre, de 10 de la mañana a 8 de la noche.

La sensibilidad del arte se adueña del lobby del Teatro y Centro Cultural de Soledad de Graciano Sánchez, con la exposición “Cuando la Muerte se Inclina”, una propuesta que incluye 34 obras fotográficas creadas por 12 jóvenes artistas que transforman la mirada hacia la ausencia y la memoria; a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, se impulsa esta muestra fotográfica que resalta el talento emergente, respondiendo al compromiso permanente que mantiene el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con la comunidad artística local.

Felipe Cárdenas Quibrera, titular del área, destacó que todos los creadores de estas obras son estudiantes de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y seis de ellos son de origen soledense, quienes presentan obras basadas en vivencias personales, motivo por el cual se fortaleció la cercanía institucional para respaldar su trabajo y consolidar un espacio accesible para compartirlo con las familias de este municipio, con ello forman parte de la ruta municipal orientada a escuchar y atender a las y los creadores, fomentando proyectos que fortalezcan la identidad cultural del municipio.

La exposición ofrece un recorrido interactivo en el que las personas visitantes pueden levantar las piezas fotográficas para descubrir notas periodísticas, homenajes y contenidos vinculados a la memoria; además incluye grabado, esculturas y creaciones en cuero que enriquecen la narrativa visual de esta temporada, marcada por la emotividad y el simbolismo, cada obra cuenta con su propia ficha y presentación, resultado de un trabajo conjunto con la UASLP y la Secretaría de Cultura estatal.

La muestra estará abierta con entrada libre de 10 de la mañana a 8 de la noche hasta el último día de noviembre, y posteriormente se proyecta trasladarla a la Casa de Cultura para acercarla a más sectores del municipio; el Gobierno Municipal invita a las y los habitantes a disfrutar este recorrido que celebra la creatividad juvenil y refuerza los lazos culturales que unen a la población.