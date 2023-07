Soledenses respaldan plan de Gallardo para abasto de agua

• La Alcaldesa Leonor Noyola Cervantes destaca el liderazgo y visión de largo plazo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La Alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes expresó todo su respaldo al plan de abasto de agua para la zona metropolitana que presentó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, “al poner en marcha varias acciones que le brindan certeza a miles de familias de Soledad que tienen meses sin servicio por las fallas sistemáticas e indolencia del INTERAPAS que nos tiene en el olvido”.

Expuso que el plan del Gobernador del Estado, “es integral e incluyente, abarca a la capital potosina, Soledad y Cerro de San Pedro, así confirma su sensibilidad y su liderazgo al convocar además a diversos sectores y especialistas para que en el seno del Consejo Hídrico Estatal se encuentre una solución de largo plazo de por los menos 50 años con una política del agua bien planeada y definida”.

Cervantes Noyola dijo reconocer las acciones del plan estatal que serán de mucho beneficio, vemos que el Mandatario Gallardo sí está trabajando muy duro, rescató la presa de El Peaje, ya inició la entrega de cisternas, de agua purificada en garrafones y el reparto de agua con pipas de la Comisión Estatal del Agua, hay una respuesta concreta y efectiva a los reclamos de familias humildes que tienen derecho a recibir un servicio eficiente y digno de agua potable.

“Del INTERAPAS ya no esperamos nada, le hemos perdido la confianza y credibilidad, se ha vuelto un lastre y nos ha causado muchos perjuicios, nos debe muchas obras, ignora las necesidades de miles soledenses sin agua y hay diversos tramos de la red que deben repararse, pero eso no está entre las prioridades del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, es lamentable que aplique criterios políticos en la función pública, no tiene una visión amplia y carece sentido social”, agregó.

Denunció que el alcalde Galindo sólo se ocupa en atender a la población del municipio de San Luis con pipas de agua y no alcance a entender la dimensión del problema con una enfoque metropolitano, “nos llama la atención que en el pasado mes de mayo se haya gastado casi ocho millones de pesos en el servicio de pipas para tan pocos resultados”.

La edil Noyola Cervantes adelantó que buscará participar en las sesiones del Consejo Hídrico “y daremos un seguimiento puntual de los acuerdos que se tomen, para que Soledad tenga el trato y reconocimiento que se merece la población y que el INTERAPAS y Galindo nunca nos han dado a pesar de que están obligados por la ley, por lo que refrendamos nuestro apoyo y gratitud a nuestro Gobernador Gallardo Cardona para que Soledad deje de padecer el desabasto de agua”.

