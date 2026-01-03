SOLEDENSES CUMPLEN Y RECONOCEN ATENCIÓN E INCENTIVOS EN PROGRAMA «CONTRIBUYENTE CUMPLIDO 2026»

– Aplauden la logística para atender a la población adulta mayor que acude de manera puntual a regularizar su impuesto predial.

Contribuyentes cumplidos en Soledad de Graciano Sánchez, reconocieron la implementación del programa de descuentos en el impuesto predial, que año con año, brinda atención prioritaria a la comunidad adulta mayor y entrega un incentivo de manera directa, lo que favorece la sinergia entre ciudadanía y gobierno para garantizar servicios básicos y la facilidad de cumplimiento en la regularización de este impuesto.

La señora Eusebia Martínez, una de las contribuyentes cumplidas que acudieron a realizar su pago desde temprano, coincidió que el programa representa un apoyo real y un reconocimiento a la responsabilidad ciudadana; destacó el trato digno hacia las y los adultos mayores, señalando que además del descuento adicional, las y los primeros contribuyentes recibieron electrodomésticos como incentivo por su esfuerzo.

Por otra parte, Javier Rodríguez Gallegos, habitante de la Unidad Ponciano Arriaga (UPA), quien se trasladó hasta la Presidencia municipal para realizar su trámite, expresó su satisfacción por la continuidad de este tipo de incentivos adicionales, ya que es una buena ayuda para la comunidad, “por eso la gente viene a cumplir”, señaló.

Ambos ciudadanos reconocieron que se les aplicaron los descuentos especiales vigentes para personas adultas mayores sin problema, beneficio que también se otorga a personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas y afiliadas al INAPAM.

El programa “Contribuyente Cumplido 2026”estará vigente durante enero, febrero y marzo, contempla descuentos escalonados del 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo, asi como estímulos adicionales para los primeros 20 mil contribuyentes cumplidos, como parte de la política cercana que escucha y atiende a la población y los sectores que más lo necesitan, impulsada por el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Cabe destacar que, la Dirección de Catastro brindó facilidades para acercar el servicio a la ciudadanía con los distintos puntos de recaudación ubicados en Presidencia Municipal; la Oficina de Catastro ubicada en Negrete 106-A; en Parques Urbanos de Villas de San Francisco, Quintas de la Hacienda y La Sierra; instalaciones del Instituto de la Juventud en Av. Bellavista 1049; Módulos de Catastro Móvil que recorrerá diversas colonias y el Salón de Usos Múltiples de la colonia La Virgen.

El Ayuntamiento de Soledad invita a todas las familias a sumarse a este beneficio, dar valor a su patrimonio y contribuir al desarrollo del municipio, recordando que la recaudación de estos recursos se utilizan en la mejora de servicios públicos básicos, pavimentación, alumbrado y obras de infraestructura urbana que serán en beneficio de todas y todos los soledenses.