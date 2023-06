Soledad y asociación coordinan acciones para dignificar la vida de animales sin dueño

• La Alcaldesa Leonor Noyola y diversas áreas municipales, se reunieron con representantes de la Asociación Protectora de Animales “Huella Amiga”.

• Se pretende lograr una coordinación entre gobierno, ciudadanía y protectores, a favor de la protección de animales de calle.

A fin de colaborar en conjunto con la ciudadanía en general, para fortalecer el cuidado animal en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y dignificar las condiciones de animales sin dueño, la Alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, acompañada del Secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Jesús Barajas Ábrego, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Protectora de Animales “Huella Amiga”, cuyo objetivo fue conocer las bondades de implementar la figura de “perro comunitario”.

Durante su intervención en el Auditorio Municipal, la edil agradeció a las y los integrantes de la asociación y representantes de la sociedad civil presentes, por aportar ideas que permitirán fomentan el respeto y la vida animal en el municipio; resaltó la importancia de unir esfuerzos en la salvaguarda de la vida de animales que viven en calle y desprotegidos, por lo que reafirmó el trabajo institucional para coordinar labores que favorezcan la sensibilidad y responsabilidad social de las personas hacia estas mascotas.

“Existe hoy en día, al problemática de animales sin propietarios, que viven en la calle, que se reproducen desmedidamente y a la larga representan riesgos de salud y sociales para las colonias y localidades, por eso, es muy importante emprender estas acciones y políticas públicas que impulsen la participación de la población”, dijo. Este acercamiento con esta asociación da la pauta de trabajar fuerte en ello, esperamos que entre todos logremos importantes resultados, recalcó.

Por su parte, la directora de Ecología, Dolores Herminia Juárez Herrera reconoció que los animales de la calle se encuentran entre los grupos de mayor vulnerabilidad, por ello abundó sobre la importancia de no sólo promover la adopción, también implementar estrategias como la de “Perro Comunitario”, en donde se incentive a las personas y grupos de vecinos a adoptarlos en conjunto, dotándolos de los servicios y necesidades básicas para su subsistencia.

Por su parte, Karla García Tello, representante de la asociación, explicó que los perros comunitarios son aquellos animales que no tienen un dueño en particular, pero que cuentan con cuidadores que se encargan de brindarle lo indispensable, entre los que destaca la esterilización y vacunación: “los perritos comunitarios no tienen dueño, pero tienen cuidadores que les ofrecen cuidados básicos, con este tipo de proyectos se busca disminuir el maltrato animal”, dijo.

En la reunión se contó con la presencia de las y los titulares de Fuerzas Municipales, Jorge Ramírez Leiva; de Promoción Ciudadana, Laura Patricia Flores Esquivel, representantes de Protección Civil Municipal y Educación y Acción Cívica, habitantes de la colonia Hogares Obreros, rescatistas y observadores independientes.

