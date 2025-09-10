SOLEDAD SE SUMA AL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN

* Mediante el taller “Dale Color a Tu Vida” se busca fortalecer la prevención del suicidio y generar entornos más solidarios y empáticos en la comunidad.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a cargo de su presidenta, María del Pilar Cardona Reyna, se sumó a las actividades conmemorativas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, bajo el lema internacional “Cambiar la Narrativa sobre el Suicidio”, siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, con el propósito de promover entre las y los soledenses una cultura de comprensión, empatía y libre de estigmas en torno a la salud mental.

La Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y el Centro de Atención a la Violencia Familiar (CAVIF) encabezaron el taller “Dale Color a Tu Vida”, el cual fue impartido por el área de psicología con dinámicas y actividades creativas que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado emocional y la promoción de la vida.

Durante este encuentro se invitó a las familias a reflexionar sobre la manera en que se habla, piensa y actua frente al suicidio, a fin de incentivar un cambio en la narrativa que contribuya a entornos más comprensivos y solidarios, las y los participantes expresaron su interés en reforzar estas acciones comunitarias, que permiten generar redes de apoyo cercanas y efectivas.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población en temas de salud mental, impulsando espacios que favorezcan la prevención y el bienestar, el Gobierno Municipal mantiene su cercanía con sectores vulnerables, promoviendo iniciativas que fortalecen la integración social y la protección de la vida.