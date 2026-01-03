SOLEDAD SE POSICIONA COMO TERRITORIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS GRATUITOS PARA LAS FAMILIAS

– La rehabilitación integral de la Unidad Deportiva «21 de Marzo» ha fortalecido la práctica deportiva y la convivencia familiar.

– Desde las mejoras realizadas, hace un año, se ha incrementado hasta en un 45% la afluencia de visitantes diariamente.

Como parte de una visión de bienestar social, recuperación y dignificación de espacios públicos e impulso al deporte, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, avanza en este rubro con la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva «21 de Marzo», un recinto que hoy ofrece espacios dignos, seguros y gratuitos para la actividad física y la convivencia familiar.

Luis Fernando Bañuelos, responsable operativo de la Unidad Deportiva, informó que al cierre del 2025, se han aplicado mejoras importantes en iluminación y rehabilitación de todas las instalaciones; una de las transformaciones más destacadas fue la renovación de los campos de fútbol, permitiendo que el más grande este al 95% de sus mejoras. «Hemos seguido la indicación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de garantizar el deporte accesible y cercano a la juventud y a las familias enteras», dijo.

El funcionario destacó que gracias a estas labores de rehabilitación, se tiene un incremento del 40 al 45 por ciento en la afluencia de personas, quienes no solo la visitan y utilizan para actividades deportivas, sino también para convivencia recreativa, como picnics familiares, caminatas y actividades grupales.

Precisó que las acciones de mantenimiento permanente al cierre de año incluyeron limpieza general, poda, retiro de maleza, rehabilitación de sanitarios y la instalación de césped en el campo deportivo principal, mientras que el resto del recinto muestra avances visibles gracias al riego constante como parte de los trabajos de recuperación.

Derivado de estas mejoras, la Unidad Deportiva «21 de Marzo» ha logrado recuperar su nivel deportivo de alto nivel, por ejemplo recordó que este espacio albergó eventos de gran relevancia como la Copa Gallardo 2025, torneo que regresó tras varios años de ausencia. Asimismo, el recinto fue seleccionado por la Federación Mexicana de Futbol como sede para encuentros de un equipo de tercera división profesional, debido a que cumplió con los estándares establecidos por el organismo mexicano.

Destacó que para el año que comienza, se prevé seguir garantizando entornos funcionales para deportistas y visitantes en general, ahora con labores encaminadas a reforzar una trotapista, áreas con juegos infantiles y espacios destinados a disciplinas como yoga y zumba, con el objetivo de consolidar este centro como un espacio integral para la convivencia comunitaria.

Además, subrayó que la Unidad se verá fortalecida este 2026 con la construcción de la Alberca Olímpica, obra que complementará la rehabilitación total y que permitirá consolidarla como un espacio para recibir el deporte local y contar con la capacidad de recibir también el deporte de alto nivel, en beneficio de niñas, niños, jóvenes y adultos de Soledad de Graciano Sánchez.

Reiteró que el acceso a la Unidad Deportiva 21 de Marzo es totalmente gratuita, en un horario de atención de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas, con ingreso desde las 07:00 horas para corredores que soliciten el acceso, quienes pueden realizar sus actividades deportivas con iluminación y vigilancia, garantizando las condiciones de seguridad para todos los usuarios.