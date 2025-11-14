¡SOLEDAD SE PONE LA MÁSCARA! DOCTOR WAGNER ENCABEZARÁ GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE GRATUITA

– El Ayuntamiento de Soledad impulsa un magno espectáculo que promete encender la Plaza Principal con estrellas de la lucha libre profesional y talento potosino en un evento histórico para el municipio.

Las luces, la emoción y los gritos de la afición están listos para encender el corazón de Soledad de Graciano Sánchez, este viernes 14 de noviembre, cuando la Plaza principal se transforme en un verdadero cuadrilátero, donde la pasión luchística rugirá con la presencia estelar del Dr. Wagner en un espectáculo gratuito de lucha libre profesional que el Ayuntamiento, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, ofrece para el disfrute de todas las familias soledenses.

El evento, organizado por la Coordinación de Deporte Municipal, reunirá a grandes leyendas y figuras del pancracio como Doctor Wagner, Octagoncito, La Paquita, El Hijo del Picudo, los Mini Vipers, y talento potosino que demostrará que en San Luis también hay lucha de altura; la cita es a las 7:30 de la tarde, en una función que busca unir a las y los soledenses en torno a la pasión y el deporte.

El director de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya, expresó su entusiasmo por llevar al público un evento de primer nivel gracias al respaldo del Gobierno Municipal. “Contar con la presencia de Doctor Wagner es un lujo, pero lo más importante es que este tipo de espectáculos son posibles gracias al apoyo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien siempre nos respalda para realizar actividades que fortalezcan la convivencia familiar y pongan en alto el nombre de Soledad, por eso invitamos a todas y todos a disfrutar de esta gran fiesta luchística que es totalmente gratuita”, afirmó.

Entre las estrellas invitadas destaca Miss Fantasy, digna representante de la lucha libre potosina, quien celebró que el Ayuntamiento impulse espacios para el deporte, el espectáculo y la unión familiar; la producción estará a cargo de Estelares Nueva Generación, quienes reconocieron la disposición del Gobierno de Soledad para acercar el entretenimiento a la gente.

El Ayuntamiento de Soledad invita a todas las familias a disfrutar de esta gran fiesta del ring, que promete intensas emociones, personajes entrañables y un ambiente seguro y familiar. Una vez más, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con la gente, llevando diversión, cultura y deporte a cada rincón del municipio.