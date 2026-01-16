SOLEDAD SE MUEVE MEJOR CON NUEVA LÍNEA METRO RED

¡Ya comenzaron a instalarse las paradas de la nueva línea Metro Red en Soledad de Graciano Sánchez! Muy pronto, este sistema de transporte moderno y totalmente gratuito acercará a las familias, jóvenes y trabajadores a más colonias y comunidades con toda la zona metropolitana.

Esta nueva ruta recorrerá ejes de conexión que llegarán hasta la comunidad Cándido Navarro, el Aeropuerto Internacional y la carretera a Matehuala, hasta llegar a la zona de transferencia en la Alameda Juan Sarabia, haciendo más fácil, rápido y seguro el traslado diario.

Gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por primera vez este servicio llegará a la zona rural de Soledad para fortalecer la conectividad y mantener al gobierno cerca de la gente, escuchando y atendiendo las necesidades de movilidad de la población.

Soledad avanza, conecta comunidades y mejora la calidad de vida. ¡Lo mejor está por llegar!