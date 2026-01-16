10.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

SOLEDAD SE MUEVE MEJOR CON NUEVA LÍNEA METRO RED

By Redacción
82
spot_img
jueves, enero 15, 2026

¡Ya comenzaron a instalarse las paradas de la nueva línea Metro Red en Soledad de Graciano Sánchez! Muy pronto, este sistema de transporte moderno y totalmente gratuito acercará a las familias, jóvenes y trabajadores a más colonias y comunidades con toda la zona metropolitana.

Esta nueva ruta recorrerá ejes de conexión que llegarán hasta la comunidad Cándido Navarro, el Aeropuerto Internacional y la carretera a Matehuala, hasta llegar a la zona de transferencia en la Alameda Juan Sarabia, haciendo más fácil, rápido y seguro el traslado diario.

Gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por primera vez este servicio llegará a la zona rural de Soledad para fortalecer la conectividad y mantener al gobierno cerca de la gente, escuchando y atendiendo las necesidades de movilidad de la población.

Soledad avanza, conecta comunidades y mejora la calidad de vida. ¡Lo mejor está por llegar!

Artículo anterior
Capital al 100 rescata espacios públicos de San Luis Capital
Artículo siguiente
JUAN MANUEL NAVARRO TRANSFORMA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS CON PARQUE URBANO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.