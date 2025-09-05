SOLEDAD SE ILUMINA DE TRICOLORES CON DECORACIÓN ALUSIVA AL MES PATRIO

– Con cerca de 80 estructuras iluminadas y de gran tamaño, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez celebra las fiestas patrias, ofreciendo a la población un ambiente lleno de tradición y orgullo nacional.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dio inicio a los festejos del mes patrio con la colocación de cerca de 80 figuras alusivas a la Independencia de México, mismas que visten de verde, blanco y rojo tanto la fachada principal de la Presidencia Municipal, como el interior y alrededores de la Plaza Principal, entre las estructuras destacan novedosos adornos con iluminación LED, incluyendo unas figuras dobles tipo alas en colores patrios, además de piezas que alcanzan hasta 2.50 metros de altura, que encenderán cada noche para disfrute de las familias soledenses.

Esta decoración forma parte del compromiso de la Administración del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por mantener la identidad cultural y la tradición mexicana, que refleja el cambio positivo que vive el municipio y es palpable con en acciones que fortalecen el sentido de pertenencia, fomentan la unión comunitaria y reafirman el orgullo nacional.

Las 80 estructuras instaladas, todas con sistema de iluminación más moderno que en años anteriores, permanecerán encendidas de manera automática durante las noches de septiembre, brindando un ambiente festivo y de celebración a quienes visiten la plaza o recorran el centro de Soledad.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su cercanía con las y los ciudadanos, al ofrecer espacios llenos de vida y tradición que contribuyen a la convivencia familiar, a la preservación de valores y al fortalecimiento de la identidad mexicana en el marco de las fiestas patrias.