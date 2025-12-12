SOLEDAD SE FORTALECE EN ACCIONES POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD

🚓 Este miércoles, arrancó en Soledad de Graciano Sánchez la construcción de uno de los 15 nuevos puntos de revisión y control de la Guardia Civil Estatal, ubicado sobre la carretera a Matehuala; este avance es resultado de la coordinación del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado, para fortalecer la seguridad y brindar mayor protección a las familias.

Este punto contará con tecnología de vigilancia de última generación, detección de rostros, monitoreo permanente y elementos altamente capacitados de la GCE, además de binomios caninos entrenados para una detección oportuna de sustancias tóxicas.

Desde Soledad, se siguen sumando esfuerzos para blindar accesos estratégicos y construir un entorno más seguro para todas y todos los potosinos.

