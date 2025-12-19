SOLEDAD SE ENCENDIÓ CON LA MAGIA MUSICAL DE LA PRESENTACIÓN DEL CORO “VUELA ALTO”

– En el marco de las actividades por temporada navideña, el grupo coral que está integrado por 40 voces de todas las edades, ofreció una velada inolvidable con interpretaciones de temporada.

La Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez se llenó de armonía y espíritu navideño con la presentación especial del Coro “Vuela Alto”, un espectáculo de alta calidad que reafirma la visión del Ayuntamiento de acercar expresiones artísticas de nivel a todas las familias, generando espacios de convivencia sana, cultural y cercana para todos los sectores de la población.

Este concierto, impulsado por el Gobierno Municipal, siguiendo la línea de trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, ofreció un repertorio navideño interpretado completamente a capella, donde la fuerza y precisión de la voz humana fueron protagonistas, regalando a las y los asistentes un momento de sensibilidad, emoción y cercanía familiar en el corazón del municipio.

El Coro “Vuela Alto”, integrado por 40 voces de distintas edades, profesiones y trayectorias, compartió parte de su sello artístico reconocido a nivel nacional e internacional; un mosaico humano que une estudiantes, profesionistas, personas jubiladas y amantes del canto, que han llevado su música a todo México y a más de 120 países a través de plataformas digitales, además de haber obtenido un reconocimiento mundial en Bélgica en 2021.

Las piezas melódicas a pura voz, fueron desde canciones tradicionales como “Jingle Bells”, “Arre Borrequito”, “Feliz Navidad”, hasta gospel con temáticas navideñas.

Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender a la población, a través de espectáculos culturales que fortalecen el tejido social, acercan el arte a las familias, a las y los jóvenes y a los sectores vulnerables, y que mantienen al municipio como un espacio vivo, incluyente y cercano a su gente.