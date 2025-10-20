SOLEDAD SE COLOCA COMO DESARROLLADOR DE VIVIENDA DE ALTA PLUSVALÍA EN LA ZONA METROPOLITANA

– El Alcalde resaltó que el municipio vive una etapa de expansión con fraccionamientos de mediana y alta plusvalía, que dan muestra del poder adquisitivo de las familias soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó que el municipio atraviesa una etapa de crecimiento habitacional sin precedentes, con el desarrollo de fraccionamientos de mediana y alta plusvalía que reflejan la solidez económica y la confianza de los inversionistas en la región; señaló que este impulso coloca a Soledad como un referente en la zona metropolitana por su dinamismo urbano y su atractivo para la inversión inmobiliaria.

El Alcalde subrayó que la transformación urbana de Soledad es resultado de una administración cercana que genera condiciones para el bienestar y la calidad de vida de las familias. “Hoy ves viviendas tipo residencial y de nivel medio alto; hay fraccionamientos de alto valor que están creciendo en las zonas del Circuito Potosí y Saturnino Cedillo, en Valle de la Palma, Puerta Real y en la propia Cabecera municipal se construyen privadas y condominios de nivel medio alto, lo que demuestra que la gente de Soledad tiene el poder adquisitivo para acceder a este tipo de viviendas”, expresó.

Navarro Muñiz agradeció la confianza de los desarrolladores y resaltó que estas inversiones son posibles porque el Ayuntamiento trabaja con planeación y responsabilidad, brindando certeza jurídica y servicios de calidad. “Me da gusto y doy la bienvenida a estas inversiones, porque demuestran que la situación económica de nuestras y nuestros habitantes está mejorando”, puntualizó.

Finalmente, el edil informó que el Ayuntamiento cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal sólido y mesas colegiadas para facilitar la llegada de nuevos proyectos inmobiliarios, especialmente en la zona norte del municipio. “Todavía tenemos terreno para que puedan venir a construir; estamos abiertos a recibir propuestas y a seguir impulsando el crecimiento ordenado de Soledad”, afirmó el Alcalde.