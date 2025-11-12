SOLEDAD RINDE HOMENAJE AL LEGADO DEL LÍDER AGRARISTA GRACIANO SÁNCHEZ ROMO

– Autoridades municipales, educativas y militares conmemoraron el 68 aniversario luctuoso del maestro y luchador social, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Soledad con los ideales de justicia y trabajo por el pueblo.

El Ayuntamiento de Soledad conmemoró el 68 aniversario luctuoso del profesor Graciano Sánchez Romo, líder agrarista, maestro y político potosino, cuya lucha social dejó un legado de defensa, justicia e igualdad de derechos para las y los campesinos; el acto solemne se realizó en el Monumento al Líder Agrario, ubicado en la entrada principal del municipio, y se reafirmó un trabajo de gobierno cercano a su gente y comprometido con las causas sociales, tal como lo impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El evento fue encabezado por el Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, en representación del presidente municipal, quien estuvo acompañado por el oficial mayor Luis Gerardo Ruiz Ibarra, la directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, y el director de la Guardia Civil Municipal, Aristarco Serna Piña, además de autoridades educativas, agrarias y militares, durante la ceremonia se rindió una guardia de honor, con el toque solemne de la banda de guerra, y se contó con la participación de alumnas y alumnos de la Secundaria Graciano Sánchez.

“En nombre del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, saludo con respeto a todas las autoridades, estudiantes y familias presentes en este día tan importante para nuestra comunidad, a 68 años de su partida, recordamos el legado del profesor Graciano Sánchez Romo, un líder visionario que no sólo marcó la historia de San Luis Potosí, sino que dio nombre, espíritu e identidad a nuestro municipio, su lucha por la justicia y la defensa de los derechos campesinos nos sigue guiando para avanzar con cercanía, compromiso y responsabilidad hacia la igualdad de oportunidades para todas y todos”, expresó Benjamín Pérez Álvarez.

Añadió que el Ayuntamiento prosigue el ideal del profesor agrarista, tomando la educación como la herramienta más valiosa para transformar una sociedad: “por ello, debemos seguir invirtiendo en nuestras escuelas, en nuestros jóvenes y en el desarrollo de sus capacidades. Hagamos juntos el compromiso de continuidad de su lucha, por la justicia, por la igualdad y por la defensa de los derechos humanos”.

Con este acto, Ayuntamiento reafirma con este acto su compromiso de mantener viva la memoria de quienes construyeron las bases de un municipio fuerte, solidario y con profundo sentido social, continuando con una administración que escucha, atiende y trabaja de la mano de su gente para consolidar el bienestar de las familias soledenses.