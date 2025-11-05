SOLEDAD RESONARÁ CON LOS ECOS DEL BARROCO EN UN MAJESTUOSO CONCIERTO DE GALA

– El Ayuntamiento invita al público en general a disfrutar del Concierto de Música Antigua y Barroca en el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, donde el arte y la historia se entrelazan.

Las piedras del atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad volverán a resonar con los ecos del barroco, la noche de este miércoles 12 de noviembre, durante el Concierto de Gala de Música Antigua y Barroca que ofrecerá el Dúo Pulchra Sonus; el evento es convocado por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Parroquia anfitriona.

El Gobierno Municipal invita a las y los soledenses a asistir a las 19:30 horas para disfrutar de esta velada gratuita bajo las estrellas, que forma parte de las acciones impulsadas por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, comprometido en acercar el arte y la cultura a todas las familias.

Previo al concierto, el maestro Luis Fernando Padrón ofrecerá una conferencia que abrirá las puertas del tiempo y permitirá a las y los asistentes conocer los secretos, la visión y el espíritu de la música antigua; este espacio busca rescatar la belleza de las composiciones del pasado, y fortalecer la conexión de la comunidad con su patrimonio histórico y artístico.

El director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que este evento responde a la visión del Alcalde de convertir a Soledad en un refugio del arte. “La música antigua no pertenece al pasado, pertenece al silencio que nos habita”, expresó, al tiempo que invitó a la ciudadanía a ser parte de una experiencia sensorial única, en la que la historia y la emoción se funden bajo las estrellas.

El acceso será totalmente libre, porque el arte, como la fe, no tiene precio, con ello el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fomento cultural y la unión de las y los soledenses en torno a la música, la historia y las tradiciones que dan vida al municipio.