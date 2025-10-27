SOLEDAD REPORTA SALDO BLANCO DURANTE CELEBRACIÓN DE XANTOLO; LAS ACTIVIDADES CONTINÚAN

– El operativo continuará esta semana con presencia especial en los panteones los días 1 y 2 de noviembre, por parte de Protección Civil, Seguridad Vial y Fuerzas municipales.

Saldo blanco y gran participación ciudadana es el reporte que dejó hasta el momento la serie de actividades alusivas a la Festividad de Muertos 2025 en Soledad de Graciano Sánchez, que iniciaron el pasado viernes en la Plaza principal, con un vistoso ritual de apertura y comparsas de Xantolo, continuaron el sábado con sones huastecos y el domingo con el multitudinario Desfile, así como nuevas presentaciones de grupos artísticos y culturales; el Sistema Municipal de Protección Civil reporta que los eventos han transcurrido con orden y sin incidentes, gracias a la participación coordinada de distintas áreas municipales.

Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil Municipal, destacó que durante el fin de semana se mantuvo un operativo permanente con presencia de elementos de tránsito, Guardia Civil Municipal y personal de auxilio, garantizando la seguridad de las y los asistentes. “El saldo ha sido completamente blanco, únicamente se brindó atención médica preventiva a una persona por presión arterial elevada, sin que se reportaran incidentes mayores, lo que demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad de la población”, expresó el funcionario.

Las festividades por Día de Muertos en Soledad se han consolidado como una de las celebraciones más esperadas por las familias, que cada año acuden a presenciar las comparsas y rituales del Xantolo, expresión cultural originaria de la Huasteca potosina que el Gobierno Municipal, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, promueve con gran orgullo; la administración soledense ha impulsado un ambiente de convivencia familiar y cultural, demostrando que la cercanía con la gente y el fortalecimiento de las tradiciones son ejes de trabajo permanentes.

Las actividades continuarán durante la presente semana con presentaciones artísticas, exposiciones de altares y recorridos temáticos que culminarán los días 1 y 2 de noviembre con la tradicional visita a los panteones municipales; las autoridades locales invitan a la ciudadanía a disfrutar de esta festividad con responsabilidad, resaltando que los operativos de vigilancia y atención médica seguirán activos para garantizar que la conmemoración se desarrolle en un ambiente de respeto, seguridad y celebración de la vida.