SOLEDAD REFUERZA OPERATIVO INVERNAL PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS

* Protección Civil Municipal inició la entrega de cobijas y colchonetas ante el pronóstico de bajas temperaturas, además de llevar juguetes a niñas y niños por el Día de Reyes.

Con el despliegue de unidades y la entrega de cobijas y colchonetas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzó , este miércoles, el Operativo Invernal en colonias vulnerables como Villas de San Francisco, para proteger a familias de escasos recursos ante los pronósticos de bajas temperaturas; el apoyo fue recibido con gran agradecimiento por madres, padres, adultos mayores y sectores vulnerables, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de una política de cercanía permanente con la población.

A través del Sistema Municipal de Protección Civil, el operativo contempla recorridos en diversas comunidades del municipio para acercar abrigo y condiciones básicas de descanso a quienes más lo necesitan, priorizando el cuidado de las familias y acercándoles estos apoyos directamente en territorio, como muestra de un gobierno que está presente y responde.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, destacó que estas acciones buscan anticiparse a los efectos del frío: “Estamos saliendo a las comunidades con cobijas y colchonetas para que las familias enfrenten mejor las bajas temperaturas que se pronostican próximamente; es una instrucción clara del Alcalde estar cerca de la gente y no esperar a que el clima complique su salud o su bienestar”, señaló.

Además, en el marco del Día de Reyes, se entregaron juguetes a niñas y niños, para compartir momentos de alegría y esperanza con las familias, reforzando así la línea de acción de un Ayuntamiento cercano, sensible y atento, que acompaña a la población tanto en la prevención como en las fechas que fortalecen la convivencia y el ánimo de la población.