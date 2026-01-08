17.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

SOLEDAD REFUERZA OPERATIVO INVERNAL PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS

By Redacción
100
spot_img
miércoles, enero 7, 2026

* Protección Civil Municipal inició la entrega de cobijas y colchonetas ante el pronóstico de bajas temperaturas, además de llevar juguetes a niñas y niños por el Día de Reyes.

Con el despliegue de unidades y la entrega de cobijas y colchonetas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzó , este miércoles, el Operativo Invernal en colonias vulnerables como Villas de San Francisco, para proteger a familias de escasos recursos ante los pronósticos de bajas temperaturas; el apoyo fue recibido con gran agradecimiento por madres, padres, adultos mayores y sectores vulnerables, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de una política de cercanía permanente con la población.

A través del Sistema Municipal de Protección Civil, el operativo contempla recorridos en diversas comunidades del municipio para acercar abrigo y condiciones básicas de descanso a quienes más lo necesitan, priorizando el cuidado de las familias y acercándoles estos apoyos directamente en territorio, como muestra de un gobierno que está presente y responde.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, destacó que estas acciones buscan anticiparse a los efectos del frío: “Estamos saliendo a las comunidades con cobijas y colchonetas para que las familias enfrenten mejor las bajas temperaturas que se pronostican próximamente; es una instrucción clara del Alcalde estar cerca de la gente y no esperar a que el clima complique su salud o su bienestar”, señaló.

Además, en el marco del Día de Reyes, se entregaron juguetes a niñas y niños, para compartir momentos de alegría y esperanza con las familias, reforzando así la línea de acción de un Ayuntamiento cercano, sensible y atento, que acompaña a la población tanto en la prevención como en las fechas que fortalecen la convivencia y el ánimo de la población.

Artículo anterior
ELLAS TAMBIEN QUIEREN
Artículo siguiente
Recolección de residuos en temporada decembrina fue de más de 18 toneladas
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.